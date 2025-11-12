onedio
Fatih ve Nursema'ya Üvey Kardeş! Kızılcık Şerbeti'ne Yeni Oyuncu Geliyor

Kızılcık Şerbeti
12.11.2025 - 10:17

Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde 4 oyuncu diziye veda edecek. Sıla Türkoğlu, Batuhan Bozkurt Yüzgüleç, Emrah Altıntoprak ve Ece İrtem'in ayrıldığı diziye Özge Borak, Seray Kaya, Hakan Karahan ve Yalçın Hafızoğlu dahil oluyordu. Birsen Altuntaş, Kızılcık Şerbeti kadrosuna önemli bir oyuncunun daha geldiğini duyurdu.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde ayrılıklar sonra erdi. Şimdi kadroya yeni oyuncular geliyor.

Sıla Türkoğlu, Emrah Altıntoprak, Ece İrtem ve Batuhan Bozkurt Yüzgüleç'in Kızılcık Şerbeti kadrosundan ayrılmasının ardından yeni isimlerin geleceği duyurulmuştu. Özge Borak Apo'nun yeni karısı Salkım olarak kadroya dahil olurken ayrıca yeni başrolün Seray Kaya olacağı duyurulmuştu. Bunların yanı sıra Yalçın Hafızoğlu ve Hakan Karahan'ın dizide rol alacağı açıklandıktan sonra Birsen Altuntaş son bombayı patlattı.

Kızılcık Şerbeti'ne Özge Borak'ın canlandırdığı Apo'nun yeni karısı Salkım'ın kızı Elif geliyor.

Altuntaş'ın haberine göre Yargı dizisinde Merve karakterine hayat veren Zeynep Parla, Salkım'ın kızı Elif olarak Ünal köşküne gelecek. Elif, Apo'nun üvey kızı, Fatih ve Nursema'nın ise üvey kardeşi olacak.

