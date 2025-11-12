Fatih ve Nursema'ya Üvey Kardeş! Kızılcık Şerbeti'ne Yeni Oyuncu Geliyor
Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde 4 oyuncu diziye veda edecek. Sıla Türkoğlu, Batuhan Bozkurt Yüzgüleç, Emrah Altıntoprak ve Ece İrtem'in ayrıldığı diziye Özge Borak, Seray Kaya, Hakan Karahan ve Yalçın Hafızoğlu dahil oluyordu. Birsen Altuntaş, Kızılcık Şerbeti kadrosuna önemli bir oyuncunun daha geldiğini duyurdu.
Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde ayrılıklar sonra erdi. Şimdi kadroya yeni oyuncular geliyor.
Kızılcık Şerbeti'ne Özge Borak'ın canlandırdığı Apo'nun yeni karısı Salkım'ın kızı Elif geliyor.
