Ünlü Oyuncu Adanalı Olmasına Rağmen Bir Dizide "Adanalıya Göre Fazla Esmer" Bulunduğu İçin Diziden Çıkarılmış

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
12.11.2025 - 14:40

Beni Affet dizisinde canlandırdığı Kemal karakteriyle tanınan Mert Altınışık, daha önce yaşadığı bir olayı anlattı. Adanalı oyuncu, bir dizi için anlaştığını ancak kendisinin 'Bir Adanalıya göre fazla esmer' bulunduğunu açıkladı. Bu tür olayların mesleğinden keyif alamamasına yol açtığını ve yıprattığını dile getirdi.

Star TV'de 8 sezon boyunca yayınlanan Beni Affet dizisinin Kemal'i Mert Altınışık, yaptığı açıklamayla gündem oldu.

Oyunculuk konusunda açıklamalar yapan Mert Altınışık, herkesi şaşırtacak bir açıklama yaptı. Altınışık, anlaştığı bir diziden çıkarılma nedenini anlattı. Adana'da çekilecek bir diziyle anlaşan Mert Altınışık, yönetmenle görüşüp anlaştıktan sonra bir Adanalıya göre biraz esmer olduğu için kadrodan çıkarıldığını öğrenmiş.

Oyuncu şu açıklamalarda bulundu:

Bir proje vardı ve Adana'da geçiyordu.. Yönetmen ile görüştüm, aaa çok güzel, hayırlı olsun diyerek konuşuyor. 2-3 gün geçti bana haber geldi, bir Adanalı için çok Esmer kalıyorsun dendi. Veee ben bir Adanalı'yım.'

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
