Ünlü Oyuncu Adanalı Olmasına Rağmen Bir Dizide "Adanalıya Göre Fazla Esmer" Bulunduğu İçin Diziden Çıkarılmış
Beni Affet dizisinde canlandırdığı Kemal karakteriyle tanınan Mert Altınışık, daha önce yaşadığı bir olayı anlattı. Adanalı oyuncu, bir dizi için anlaştığını ancak kendisinin 'Bir Adanalıya göre fazla esmer' bulunduğunu açıkladı. Bu tür olayların mesleğinden keyif alamamasına yol açtığını ve yıprattığını dile getirdi.
Star TV'de 8 sezon boyunca yayınlanan Beni Affet dizisinin Kemal'i Mert Altınışık, yaptığı açıklamayla gündem oldu.
Oyuncu şu açıklamalarda bulundu:
