Eşref Rüya'da Eşref ve Nisan'ın Aşkını Anlatan Ömer'i Seslendiren İsmin Kim Olduğu Ortaya Çıktı!

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'i başrollerde buluşturan Eşref Rüya dizisi son dönemlerde en sevilen yapımlardan biri oluyor. Diziyi gelecekten seslendiren Ömer'in Nisan ve Eşref'in aşkını anlatması ise izleyenleri ayrı etkiliyor.

Eşref Rüya’daki Ömer’i seslendiren ismin oyuncu Onur Özer olduğu ortaya çıktı. Onur Özer 1993 İstanbul doğumlu, daha önce Çukur ve Gelsin Hayat Bildiği Gibi gibi projelerde de yer almış bir oyuncu.