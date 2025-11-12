Eşref Rüya'da Eşref ve Nisan'ın Aşkını Anlatan Ömer'i Seslendiren İsmin Kim Olduğu Ortaya Çıktı!
Eşref Rüya dizisinde Eşref ile Rüya’nın hikayesini ilerleyen yıllardan anlatan ve izleyicinin çok sevdiği Ömer karakterini kimin seslendirdiği ortaya çıktı. Ömer’e sesiyle hayat veren oyuncu Onur Özer, stüdyodaki kayıt anlarını paylaştı.
Eşref Rüya'da seyircinin çok sevdiği detaylardan biri de sadece Eşref’le Rüya’nın sahneleri değil, o sahnelerin üstüne ikisinin geçmişini, aşkını anlatan ses.
Onur Özer sosyal medya hesabından dizinin seslendirmenliğini yaptığı anların arkaplanını paylaştı.
