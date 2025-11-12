onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Eşref Rüya'da Eşref ve Nisan'ın Aşkını Anlatan Ömer'i Seslendiren İsmin Kim Olduğu Ortaya Çıktı!

Eşref Rüya'da Eşref ve Nisan'ın Aşkını Anlatan Ömer'i Seslendiren İsmin Kim Olduğu Ortaya Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
12.11.2025 - 15:27

Eşref Rüya dizisinde Eşref ile Rüya’nın hikayesini ilerleyen yıllardan anlatan ve izleyicinin çok sevdiği Ömer karakterini kimin seslendirdiği ortaya çıktı. Ömer’e sesiyle hayat veren oyuncu Onur Özer, stüdyodaki kayıt anlarını paylaştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Eşref Rüya'da seyircinin çok sevdiği detaylardan biri de sadece Eşref’le Rüya’nın sahneleri değil, o sahnelerin üstüne ikisinin geçmişini, aşkını anlatan ses.

Eşref Rüya'da seyircinin çok sevdiği detaylardan biri de sadece Eşref’le Rüya’nın sahneleri değil, o sahnelerin üstüne ikisinin geçmişini, aşkını anlatan ses.

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'i başrollerde buluşturan Eşref Rüya dizisi son dönemlerde en sevilen yapımlardan biri oluyor. Diziyi gelecekten seslendiren Ömer'in Nisan ve Eşref'in aşkını anlatması ise izleyenleri ayrı etkiliyor.

Eşref Rüya’daki Ömer’i seslendiren ismin oyuncu Onur Özer olduğu ortaya çıktı. Onur Özer 1993 İstanbul doğumlu, daha önce Çukur ve Gelsin Hayat Bildiği Gibi gibi projelerde de yer almış bir oyuncu.

Onur Özer sosyal medya hesabından dizinin seslendirmenliğini yaptığı anların arkaplanını paylaştı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın