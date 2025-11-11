onedio
Sıla Türkoğlu Reddetmişti: ATV’nin Yeni Dizisi İçin Usta Oyuncular Anlaşmaya Vardı

11.11.2025 - 08:31

Son zamanlarda erken dizi finalleriyle gündemde olan ATV, sezon için yeni bir dizi duyurusu yaptı. Hande Erçel ve Barış Arduç’un başrolü paylaştığı Aşk ve Gözyaşı geçtiğimiz hafta final yapmıştı, peşinden de Onur Tuna, Simay Barlas ve Caner Topçu’nun başrolündeki Aynadaki Yabancı dizisinin final kararı duyurulmuştu.

Yayın akışından eksilen dizilerin yerine yeni bir dizi geliyor. “Yabancı Gelin Liliyar” için çalışmalar başladı.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Şu an haberlerde geçen adı Yabancı Gelin Liliyar olan dizi için Kızılcık Şerbeti’nden ayrılan Sıla Türkoğlu’na teklif gitmişti.

Ancak oyuncu teşekkür ederek projeyi kibarca reddetmişti. Baba Yapım’ın üstlendiği dizide yer alacağı açıklanan ilk isim Fikret Kuşkan’dı.

Şimdiyse Levent Ülgen ve Erkan Can kadroya dahil dolu.

Levent Kuşkan “Faik”, Ercan Can da “Mürsel Baba” karakteriyle karşımızda olacak. Birsen Altuntaş’ın haberine göre yabancı gelin içinse cast çalışmaları sürüyor.

