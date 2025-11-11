Sıla Türkoğlu Reddetmişti: ATV’nin Yeni Dizisi İçin Usta Oyuncular Anlaşmaya Vardı
Son zamanlarda erken dizi finalleriyle gündemde olan ATV, sezon için yeni bir dizi duyurusu yaptı. Hande Erçel ve Barış Arduç’un başrolü paylaştığı Aşk ve Gözyaşı geçtiğimiz hafta final yapmıştı, peşinden de Onur Tuna, Simay Barlas ve Caner Topçu’nun başrolündeki Aynadaki Yabancı dizisinin final kararı duyurulmuştu.
Yayın akışından eksilen dizilerin yerine yeni bir dizi geliyor. “Yabancı Gelin Liliyar” için çalışmalar başladı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Şu an haberlerde geçen adı Yabancı Gelin Liliyar olan dizi için Kızılcık Şerbeti’nden ayrılan Sıla Türkoğlu’na teklif gitmişti.
Şimdiyse Levent Ülgen ve Erkan Can kadroya dahil dolu.
