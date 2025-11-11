Sıla Türkoğlu Reddetmişti: ATV’nin Yeni Dizisi İçin Usta Oyuncular Anlaşmaya Vardı

Son zamanlarda erken dizi finalleriyle gündemde olan ATV, sezon için yeni bir dizi duyurusu yaptı. Hande Erçel ve Barış Arduç’un başrolü paylaştığı Aşk ve Gözyaşı geçtiğimiz hafta final yapmıştı, peşinden de Onur Tuna, Simay Barlas ve Caner Topçu’nun başrolündeki Aynadaki Yabancı dizisinin final kararı duyurulmuştu.

Yayın akışından eksilen dizilerin yerine yeni bir dizi geliyor. “Yabancı Gelin Liliyar” için çalışmalar başladı.

Kaynak: Birsen Altuntaş