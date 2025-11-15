onedio
Silinmeden Yetişin: 9-15 Kasım'da Ünlülerin Paylaştığı "Kaçarsa Yazık Olur" Temalı Instagram Hikayeleri!

Ecem Dalgıçoğlu
15.11.2025 - 20:06

Hemen hemen her gün sosyal medyada paylaşım yapan ünlülerimizin hızına asla yetişemiyoruz! Kimisi sık sık gönderi paylaşırken, kimisi profilini hikayelerle dolduruyor... Kimisi arada bir Instagram'a uğrarken, kimileri 'Günaydın'ını Instagram'dan sunuyor...   

Fakat 24 saatlik bu hikayeler bir çırpıda siliniyor ve çoğu zaman da gözden çok şey kaçıyor 👀 Buyurun, sizler için derlediğimiz, silinse de yetişebileceğiniz o hikayelere beraber göz atalım!

Ozan Akbaba

Ozan Akbaba

Uzak Şehir’in Alboralarından Atakan Özkaya'nın siyah-beyaz paylaştığı kareye Ozan Akbaba'nın düştüğü “partner in crime” notu büyük beğeni topladı.

Fahriye Evcen

Fahriye Evcen

Fahriye Evcen, oğulları Karan ve Kerem’le evde geçirdiği keyifli vakitleri paylaşarak yüzleri tebessüm ettirdi.

Sıla Türkoğlu

Sıla Türkoğlu

Sıla Türkoğlu ve sevgilisi Ata Yıldız 10 Kasım'da Anıtkabir'i ziyaret etti.

Derya Uluğ

Derya Uluğ

Derya Uluğ, eşi Asil Gök ve ekibiyle havaalanı lounge’unda küçücük ekrana gömülerek maç özetine düştü! Derya Uluğ'nun saçı dikkat çekti.

Kerem Bürsin

Kerem Bürsin

Şimdilerde influencer Selin Yağcıoğlu ile aşk yaşayan Kerem Bürsin, spor salonunda tişörtü kafasına çekip kaslarıyla adeta gösteriş yaptı!

Burak Özçivit

Burak Özçivit

Burak Özçivit'in oğluyla teknenin arkasında oltayı denize bırakmış; “Bekleyenlerde bugün” notuyla paylaştığı kare tam bir baba-oğul terapi seansı gibi

Demet Akalın

Demet Akalın

Demet Akalın kulis aynasında, volümlü mini eteği ve parlayan çizmeleriyle tasarımın sahibi Nur Yerlitaş'ı andı.

Sinem Kobal

Sinem Kobal

Sinem Kobal, jean üstüne jean kombini ve gözlüğüyle atın üzerinde havalı bir pozunu paylaştı.

Demet Özdemir

Demet Özdemir

Eşref Rüya’daki Nisan karakteriyle ekranlara damga vuran Demet Özdemir güzelliğiyle büyüledi!

Pınar Deniz

Pınar Deniz

Pınar Deniz “Yavrukuş 🤎” notuyla oğlu Fikret Hakan'la yeni bir pozlarını paylaştı.

Alina Boz

Alina Boz

Alina Boz ve eşi Umut Evirgen kar sezonunu erken açtı!

