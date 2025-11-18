Güldür Güldür'ün Sevilen İsimlerinden Berkay Tulumbacı Sokak Ortasında Eşiyle Hararetli Bir Tartışmaya Girdi!

Habertürk’ten Nazif Şahin Karpuz’un haberine göre; çiftin seslerini yükselttiği, Tulumbacı’nın bir noktada eşine “Bıktım senden” dediğinin duyulduğu ve tartışmanın bir süre kaldırımda oturarak devam ettiği aktarıldı.

Olay görüntülendikten sonra çiftin bir süre sonra sakinleşip el ele evlerinin yolunu tuttuğu; bu sırada Berkay Tulumbacı’nın, etraftaki muhabirlere dönerek “Karı–koca arasında böyle tartışmalar olabilir. Sorun yok, basit bir aile arası tartışma. Size ‘Çektiklerinizi silin’ diyeceğim ama olmayacak, çekmişsiniz artık; yapacak bir şey yok” dediği ortaya çıktı.