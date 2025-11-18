Güldür Güldür'ün Sevilen İsimlerinden Berkay Tulumbacı Sokak Ortasında Eşiyle Hararetli Bir Tartışmaya Girdi!
Güldür Güldür Show’daki Ozan karakteriyle geniş kitlelere ulaşan, daha önce Kara Ekmek, Ateşböceği ve Kocaman Ailem gibi dizilerde de izlediğimiz oyuncu Berkay Tulumbacı, bu kez oyunlarıyla değil, özel hayatıyla gündemde.
Habertürk’ten Nazif Şahin Karpuz’un haberine göre, oyuncu geçtiğimiz gün şarkıcı eşiyle sokak ortasında hararetli bir tartışma yaşadı.
Berkay Tulumbacı'nın 2024’te evlendiği şarkıcı eşi Ezgi Gergin ile birlikte Taksim’de yürürken, sokak ortasında yaşadıkları hararetli tartışma kameralara yansıdı.
Çift kavganın ardından “şu an her şey yolunda” mesajı vererek olayın büyütülecek bir kriz değil, aralarında zaman zaman yaşanan tartışmalardan biri olduğunu vurgulasa da, sokak ortasındaki bu görüntüler kısa sürede sosyal medyaya taşındı.
