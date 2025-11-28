onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Nihat Doğan'la Canlı Yayında Birbirlerine Girmişlerdi: Lerzan Mutlu Söylemezsem Olmaz'dan Ayrıldı!

Nihat Doğan'la Canlı Yayında Birbirlerine Girmişlerdi: Lerzan Mutlu Söylemezsem Olmaz'dan Ayrıldı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
28.11.2025 - 14:42

Lerzan Mutlu Nihat Doğan'la birlikte sunduğu Söylemezsem Olmaz programından ayrıldığını duyurdu. Geçtiğimiz gün Nihat Doğan'la canlı yayında tartışan Mutlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, 'Bir kez daha magazin yapmak istemediğimi anladığım için, daha önceki fikrime dönerek Söylemezsem Olmaz'dan ayrılmış bulunmaktayım' ifadelerini kullandı.

İşte detaylar 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Söylemezsem Olmaz adlı magazin programının sunucuları Lerzan Mutlu ve Nihat Doğan geçtiğimiz gün canlı yayında birbirlerine girmişlerdi.

Çok geçmeden Lerzan Mutlu sosyal medya hesabından bir duyuru paylaştı.

Çok geçmeden Lerzan Mutlu sosyal medya hesabından bir duyuru paylaştı.

Paylaşımında, 'Bir kez daha magazin yapmak istemediğimi anladığım için, daha önceki fikrime dönerek Söylemezsem Olmaz'dan ayrılmış bulunmaktayım. Yine kadın gündüz kuşaklarıyla sizlerle olacağım... Siz seviyorum ❤️' ifadelerini kullandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
gsmt84hotmail.com

çok önemli bir şey tartıştıklarını sanmaları yok mu bi de !!! bomboş hayatlar ama maalesef senden bende daha refah içindeler.

Sultan Ulutürk

İsabet olmuş sende bir daha bu programa gelme halkta senin egondan rahatsız !!