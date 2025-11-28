Nihat Doğan'la Canlı Yayında Birbirlerine Girmişlerdi: Lerzan Mutlu Söylemezsem Olmaz'dan Ayrıldı!
Lerzan Mutlu Nihat Doğan'la birlikte sunduğu Söylemezsem Olmaz programından ayrıldığını duyurdu. Geçtiğimiz gün Nihat Doğan'la canlı yayında tartışan Mutlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, 'Bir kez daha magazin yapmak istemediğimi anladığım için, daha önceki fikrime dönerek Söylemezsem Olmaz'dan ayrılmış bulunmaktayım' ifadelerini kullandı.
İşte detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Söylemezsem Olmaz adlı magazin programının sunucuları Lerzan Mutlu ve Nihat Doğan geçtiğimiz gün canlı yayında birbirlerine girmişlerdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çok geçmeden Lerzan Mutlu sosyal medya hesabından bir duyuru paylaştı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
çok önemli bir şey tartıştıklarını sanmaları yok mu bi de !!! bomboş hayatlar ama maalesef senden bende daha refah içindeler.
İsabet olmuş sende bir daha bu programa gelme halkta senin egondan rahatsız !!