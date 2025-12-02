onedio
Bir Sosyal Medya Kullanıcısı, Alanya ile Miami Sokaklarını Karşılaştırdı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
02.12.2025 - 14:58

Sosyal medyada bir kullanıcının Miami ile Alanya sokaklarını karşılaştırdığı video kısa sürede viral oldu. Videoda iki şehrin sahil şeridi ve sokak düzeninin benzerliği gösterildi. Peki sizce Miami mi, Alanya mı?

Gelin birlikte bakalım 👇

Buradan izleyebilirsiniz:

Sosyal medyada yayınlanan bir video, Miami ile Alanya sokaklarını karşılaştırmasıyla kısa sürede gündem oldu.

Videoda iki şehrin sahil düzeni, sokak atmosferi ve mimari yapısı yan yana getirilirken, aradaki benzerlikler izleyenlerin ilgisini çekti.

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
