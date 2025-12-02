Yatırım İştahına Yetişilmiyor: Hande Erçel'in Riva'daki Yeni Evinin Değeri Dudak Uçuklattı!

Güneşin Kızları ile yıldızı parlayan, Sen Çal Kapımı ve Halka dizileriyle büyük bir çıkış yakalayan güzel oyuncu, kısa süre önce Barış Arduç ile başrolünü paylaştığı Aşk ve Gözyaşı dizisiyle de çok konuşulmuştu. Bununla da kalmayıp son olarak senaristliğini üstlendiği İki Dünya Bir Dilek filmiyle adından söz ettirdi. Geçtiğimiz haftalarda trafikte polis çevirmesine takılmış ve muhabirlerin sorularını yanıtsız bıraksa da yeni aracının fiyatıyla magazini sallamıştı.