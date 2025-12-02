onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Yatırım İştahına Yetişilmiyor: Hande Erçel'in Riva'daki Yeni Evinin Değeri Dudak Uçuklattı!

Yatırım İştahına Yetişilmiyor: Hande Erçel'in Riva'daki Yeni Evinin Değeri Dudak Uçuklattı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
02.12.2025 - 11:50

Kazancıyla sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu Hande Erçel, bu kez dudak uçuklatan yatırımıyla magazin manşetlerinde! Geçtiğimiz haftalarda polis çevirmesine takıldığı anlarda yeni aracının fiyatı olay olmuş, lüks otomobilinin tam 20 milyon TL olduğu konuşulmuştu. Bu kez gündem çok daha büyük: Hande Erçel’in Riva’dan milyon dolarlık yeni bir ev satın aldığı ortaya çıktı!

İşte detaylar...

Kaynak: Gel Konuşalım

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hande Erçel, son dönemde peş peşe rol aldığı projelerle hem Türkiye'nin hem de reklam sektörünün en çok kazanan isimlerinden biri haline geldi.

Hande Erçel, son dönemde peş peşe rol aldığı projelerle hem Türkiye'nin hem de reklam sektörünün en çok kazanan isimlerinden biri haline geldi.

Güneşin Kızları ile yıldızı parlayan, Sen Çal Kapımı ve Halka dizileriyle büyük bir çıkış yakalayan güzel oyuncu, kısa süre önce Barış Arduç ile başrolünü paylaştığı Aşk ve Gözyaşı dizisiyle de çok konuşulmuştu. Bununla da kalmayıp son olarak senaristliğini üstlendiği İki Dünya Bir Dilek filmiyle adından söz ettirdi. Geçtiğimiz haftalarda trafikte polis çevirmesine takılmış ve muhabirlerin sorularını yanıtsız bıraksa da yeni aracının fiyatıyla magazini sallamıştı.

Kaçıranlar için detaylardan burada bahsetmiştik:

Erçel, iddialara göre kazancını gayrimenkule yatırmaya devam ediyor.

Erçel, iddialara göre kazancını gayrimenkule yatırmaya devam ediyor.

Gel Konuşalım programında ortaya atılan son bilgiye göre ünlü oyuncu, Riva’dan 2 milyon dolara yeni bir ev satın aldı.

👇

Bu haberi yapay zeka yorumuyla dinlemek ister misiniz?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
3
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın