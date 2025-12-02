Her Şey Çaycılıkla Başlamış: Ünlü Şarkıcı Mert Demir, Hiç Bilinmeyen Kariyer Hikayesiyle Şaşırttı
Hem Serenay Sarıkaya ile yaşadığı aşkla hem de art arda çıkardığı hitlerle gündemden düşmeyen Mert Demir, 'Hitmakers' adlı YouTube programında müzik yolculuğunun stüdyoda çay taşıyarak başladığını anlattı. Demir, 'Çay taşırken de mutluydum' dedi.
İşte detaylar 👇
Mert Demir'i çoğumuz Mabel Matiz’le yaptığı Antidepresan düetiyle tanıdık.
Bu kez aynı programda kariyerinin bilinmeyen başlangıcını anlattı.
Ünlü müzisyen, o dönem büyük müzik gruplarının kayıt süreçlerinde yer aldığını, stüdyoyu adeta ikinci evi gibi gördüğünü anlattı.
