Her Şey Çaycılıkla Başlamış: Ünlü Şarkıcı Mert Demir, Hiç Bilinmeyen Kariyer Hikayesiyle Şaşırttı

Her Şey Çaycılıkla Başlamış: Ünlü Şarkıcı Mert Demir, Hiç Bilinmeyen Kariyer Hikayesiyle Şaşırttı

Gülistan Başköy
02.12.2025 - 09:41

Hem Serenay Sarıkaya ile yaşadığı aşkla hem de art arda çıkardığı hitlerle gündemden düşmeyen Mert Demir, 'Hitmakers' adlı YouTube programında müzik yolculuğunun stüdyoda çay taşıyarak başladığını anlattı. Demir, 'Çay taşırken de mutluydum' dedi.

İşte detaylar 👇

Mert Demir'i çoğumuz Mabel Matiz’le yaptığı Antidepresan düetiyle tanıdık.

Ardından Ateşe Düştüm, Cehennemin Dibi ve Ölüyorum Anla gibi hitlerle kariyerini sağlamlaştırdı. Bir yandan da Serenay Sarıkaya ile yaşadığı aşkla magazinin gündeminden hiç düşmedi. İlişkileri yaklaşık 1 yıllık diye zannederken, Mert Demir, Hitmakers programında aşklarının çok daha öncesine dayandığını açıklamıştı. Romantik olduğunu da sevgilisine her sabah çiçek aldığını söyleyerek vurgulamıştı. Hatta o sözleri sosyal medyada özgü yağmuruna tutulmuştu.

Bu kez aynı programda kariyerinin bilinmeyen başlangıcını anlattı.

Şarkıcı olmadan önce prodüktörlük yaptığını söyledi. Ancak bu yolculuğun çıkış noktası sandığımız gibi ihtişamlı değil; tam aksine bir stüdyoda çay taşımakla başlamış:

'Prodüktörlük kısmı bende şarkıcılıktan önce gelen bir hikaye. Stüdyoda uzun yıllar çalıştım. Bu, çaycılıkla başlayan bir şeydi. 2013’te başladım, o zaman çay getir götür yapıyordum.'

Ünlü müzisyen, o dönem büyük müzik gruplarının kayıt süreçlerinde yer aldığını, stüdyoyu adeta ikinci evi gibi gördüğünü anlattı.

'Ben mutlu olduğum bir yerdeydim. O kabloyu takmak, sökmek, gitar çalan birine çay getirmek, motivasyonunu yükseltmek… Ardından oraya bir sanatçı getirip prodüksiyon yapmak ve kendi kayıtlarımı hazırlamak inanılmaz öğreticiydi.'

