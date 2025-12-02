Güllü'nün Ölümünde Yeni Ses Kaydı: Kızı Tuğyan'ın Yurt Dışına Kaçış Planı İfşa Oldu
Şarkıcı Güllü’nün şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma giderek derinleşirken dava dosyasına giren yeni bir ses kaydı ortalığı yeniden karıştırdı. Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter’e ait olduğu belirtilen kayıtta hem tehdit içeren sözler hem de dikkat çeken bir kaçış planı yer alıyor.
Arabesk müziğin güçlü isimlerinden Güllü, 26 Eylül gecesi kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan’la evinde eğlenirken altıncı kattaki pencereden düşerek hayatını kaybetmişti.
Daha önce dava dosyasına giren mesajlarında "Annem ölsün" ifadelerinin yer aldığı ortaya çıkmıştı.
Tuğyan’ın bu kez de yakın arkadaşı Bircan Dülger’le yaptığı konuşmanın ses kaydı basına sızdı.
ATV'de yer alan habere göre; diğer bir ses kaydı ise Tuğyan Ülkem Gülter ve Güllü'nün hayatını kaybettiği gün evde olan arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun yurtdışına kaçma planı ile ilgili.
