Güllü'nün Ölümünde Yeni Ses Kaydı: Kızı Tuğyan'ın Yurt Dışına Kaçış Planı İfşa Oldu

Söz konusu kayıtta Tuğyan'ın 'Sen Fransa'ya nasıl gideceğini anladın değil mi? Pasaportsuz tırla. Fransa'ya bizzat gidebiliriz bir de Gürcistan hakkımız var hala' dediği duyuluyor.

Tuğyan Ülkem Gülter’in avukatı ise ortaya çıkan ses kaydıyla ilgili yalnızca 'Konuyla ilgili gerekli açıklamayı ilerleyen günlerde yapacağız.' açıklaması yaptı.