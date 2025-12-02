onedio
Güllü'nün Ölümünde Yeni Ses Kaydı: Kızı Tuğyan'ın Yurt Dışına Kaçış Planı İfşa Oldu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
02.12.2025 - 10:43

Şarkıcı Güllü’nün şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma giderek derinleşirken dava dosyasına giren yeni bir ses kaydı ortalığı yeniden karıştırdı. Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter’e ait olduğu belirtilen kayıtta hem tehdit içeren sözler hem de dikkat çeken bir kaçış planı yer alıyor. 

Arabesk müziğin güçlü isimlerinden Güllü, 26 Eylül gecesi kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan’la evinde eğlenirken altıncı kattaki pencereden düşerek hayatını kaybetmişti.

O günden beri şüpheli ölüm olarak yürütülen soruşturmada her gün yeni bir iddia ve belge ortaya çıkıyor. Sürecin merkezinde ise Güllü’nün kızı Tuğyan bulunuyor.

Daha önce dava dosyasına giren mesajlarında "Annem ölsün" ifadelerinin yer aldığı ortaya çıkmıştı.

WhatsApp mesajlarının ifşa olmasının ardından “Benim ifadem basında çarpıtıldığı gibi değildir. ‘Annemi kiralık katil tutup öldüreceğim’ diye bir şey kesinlikle söylemedim. Söylemediğim bir şeyi doğal olarak kabul de etmedim. Dertleşirken söylediğim birkaç kelime vardı. Aylar öncesinde tartıştığımız bir dönemde söylediğim birkaç cümleydi. O da asla kiralık katil tutmak gibi bir cümle değildir. O benim her şeyimdi. Bunu nasıl söyleyebilirim? Ara sıra herkes gibi biz de tartışırdık. Fakat herkes konuyu bambaşka yerlere çekti. Zaten çok kısa bir süre sonra barışmıştık.” sözleriyle kendini savunmuştu.

Tuğyan’ın bu kez de yakın arkadaşı Bircan Dülger’le yaptığı konuşmanın ses kaydı basına sızdı.

Tuğyan Ülkem Gülter ile Bircan Dülger, arasında geçen diyalog şöyle:

Bircan Dülger: Beni yaktın, yarın zorla savcılığa götürecekler. Mesajların ifşa oldu. Ben savcılıkta ne söyleyeceğim?

Tuğyan Ülkem Gülter: Ben çıktım aslanlar gibi ifademi verdim. Savcılığa gitmek varken neden Ferdi'nin yanına gidiyorsun?

Bircan Dülger: Savcılığa neden direkt gideyim? Kendimi neden ateşe atayım?

Tuğyan Ülkem Gülter: Kendini ateşe atacak ne yapmışsın ki?

Bircan Dülger: Azmettirici olarak görünüyorum, farkında mısın?

Tuğyan Ülkem Gülter: Tehdit etmedi mi bu adam seni oğlunla?

Bircan Dülger: İstediği kadar tehdit etsin beni Ferdi, bana bir şey yapamaz. Ben bu işte hiçbir suçum yokken yanacağım belli ki ama ben seni yarın savcılıkta yakacağım Tuğyan.

ATV'de yer alan habere göre; diğer bir ses kaydı ise Tuğyan Ülkem Gülter ve Güllü'nün hayatını kaybettiği gün evde olan arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun yurtdışına kaçma planı ile ilgili.

Söz konusu kayıtta Tuğyan'ın 'Sen Fransa'ya nasıl gideceğini anladın değil mi? Pasaportsuz tırla. Fransa'ya bizzat gidebiliriz bir de Gürcistan hakkımız var hala' dediği duyuluyor.

Tuğyan Ülkem Gülter’in avukatı ise ortaya çıkan ses kaydıyla ilgili yalnızca 'Konuyla ilgili gerekli açıklamayı ilerleyen günlerde yapacağız.' açıklaması yaptı.

