Sevindiren Haber Geldi: Murat Cemcir Yoğun Bakımdan Çıkarıldı!
Geçtiğimiz çarşamba günü evinde fenalaşarak özel bir hastaneye kaldırılan ünlü oyuncu Murat Cemcir’in iç kanama geçirdiği ortaya çıkmıştı. Sevenlerini endişelendiren Cemcir, bir süredir yoğun bakımda tedavi altındaydı. Son alınan bilgilere göre başarılı oyuncunun sağlık durumu iyiye gidiyor. Doktorların yaptığı müdahalelerin ardından Cemcir’in yoğun bakımdan çıkarıldığı öğrenildi.
"Düğün Dernek", "İşler Güçler" ve "Kardeş Payı" gibi projelerdeki rolleriyle tanınan oyuncu Murat Cemcir hakkında geçtiğimiz gün üzücü bir haber almıştık.
Neyse ki bugün Murat Cemcir cephesinden çok daha güzel haberler geldi.
