onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Sevindiren Haber Geldi: Murat Cemcir Yoğun Bakımdan Çıkarıldı!

Sevindiren Haber Geldi: Murat Cemcir Yoğun Bakımdan Çıkarıldı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
02.12.2025 - 14:15

Geçtiğimiz çarşamba günü evinde fenalaşarak özel bir hastaneye kaldırılan ünlü oyuncu Murat Cemcir’in iç kanama geçirdiği ortaya çıkmıştı. Sevenlerini endişelendiren Cemcir, bir süredir yoğun bakımda tedavi altındaydı. Son alınan bilgilere göre başarılı oyuncunun sağlık durumu iyiye gidiyor. Doktorların yaptığı müdahalelerin ardından Cemcir’in yoğun bakımdan çıkarıldığı öğrenildi. 

İşte detaylar 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"Düğün Dernek", "İşler Güçler" ve "Kardeş Payı" gibi projelerdeki rolleriyle tanınan oyuncu Murat Cemcir hakkında geçtiğimiz gün üzücü bir haber almıştık.

"Düğün Dernek", "İşler Güçler" ve "Kardeş Payı" gibi projelerdeki rolleriyle tanınan oyuncu Murat Cemcir hakkında geçtiğimiz gün üzücü bir haber almıştık.

Çarşamba günü evinde rahatsızlanan 49 yaşındaki oyuncunun Maslak’taki özel bir hastaneye kaldırıldığı ve iç kanama nedeniyle acilen yoğun bakıma alındığı açıklanmıştı. Hastaneden dün yapılan ilk açıklamada, 'Hastamız Murat Cemcir divertikül kanaması nedeniyle tedavi altına alınmıştır. Gerekli tüm müdahaleler yapılmıştır. Bugün yoğun bakımdan çıkarılması beklenmektedir' denilmişti.

Neyse ki bugün Murat Cemcir cephesinden çok daha güzel haberler geldi.

Neyse ki bugün Murat Cemcir cephesinden çok daha güzel haberler geldi.

Yoğun bakımda kontrol altında tutulan ünlü oyuncunun tedaviye olumlu yanıt verdiği, yoğun bakımdan çıkarıldığı ve durumunun stabil olduğu öğrenildi.

Bu haberi yapay zeka yorumuyla dinlemek ister misiniz?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın