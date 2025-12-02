onedio
Yıllardır Almanya'da Yaşayan Gurbetçi Ezhel Hayranlarına Güzel Haberi Verdi

Gülistan Başköy
02.12.2025 - 15:43

Rap dünyasının en çok konuşulan isimlerinden Ezhel, Almanya’da verdiği konserde yaptığı açıklamayla sosyal medyayı salladı. Yıllardır Berlin’de yaşayan ünlü rapçi, “Geçen hafta vatandaş oldum” diyerek Alman vatandaşlığına geçtiğini duyurdu. 

İşte detaylar

Rap sahnesinin tartışmalı ve bir o kadar da popüler isimlerinden Ezhel, yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme geliyor.

Türkiye’de geçirdiği yıllarda hakkında açılan davalar, konser iptalleri ve sosyal hayatta yaşadığı zorluklar sonrası Berlin’e taşınan Ezhel, geçtiğimiz günlerde Metropol FM röportajında kendisine yöneltilen 'Hiç Almanya’ya taşınmamış olsaydın ne farklı olurdu?' sorusuna Türkiye’de sosyal hayatının çok kısıtlı olduğunu söyleyerek yanıt vermişti.

Son olarak hayranlarını şaşırtan bir haberi duyurdu.

Ünlü rapçi, geçtiğimiz akşam Almanya’da verdiği konserde 'Geçen hafta vatandaş oldum.' dedi.

Kedi Topu

deniz baykal zihniyetli koyu milliyetçiler huzur vermedi adama

Mehmet Metin Baki

deniz baykal mı koyu milliyetçiymiş(!)

