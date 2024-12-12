Eski Türk Filmlerinin Bazı Yabancı Filmlere Benzerliğini Görünce Kahkaha Atacaksınız!
Eski Türk Filmlerinin Bazı Yabancı Filmlere Benzerliğini Görünce Kahkaha Atacaksınız!
Kaynak: https://x.com/alnitakag/status/186729...
Eski Türk filmleri birçoğumuzun çocuklukta izleyip unutamadığı o karakterlerle anısını yaşatmaya devam ediyor. Hatıralarımızda kalan filmlerden bazı sahneler düşününce popüler yabancı filmlere de biraz benziyor olabilir. Sosyal medyada kullanıcılar hatıralarında kalan filmleri yabancı filmlere benzettiler. Ortaya herkesi şaşırtan paylaşımlar çıktı. Sizler için o paylaşımları derledik. İşte görünce 'Vay be' diyeceğiniz o benzerlikler...
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1. Problem Çocuk filminin Türkiye uyarlaması olan Zıpçıktı filmini hepiniz çocukluğunuzdan hatırlarsınız. O filmi We Need to Talk About Kevin filmine benzeten kullanıcı kırdı geçirdi.
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2. Başrolünü Kemal Sunal'ın oynadığı Korkusuz Korkak filminden o sahne İngiliz Hasta'ya benzetildi.
3. Sahte Kabadayı - Godfather 😂
4. Aaahh Belinda - Black Swan
5. Japon İşi'nin afişine bakınca ne görüyorsunuz? Her filmi olur muydu?
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6. Kemal Sunal ve Halit Akçatepe'nin Şabanoğlu Şaban’daki bu pozu Batman
7. Spider-Man bizden mi kopya çektin aslanım? Ah Nerede'den o unutulmaz sahne...
8. The Shawshank Redemption
9. The Good, The Bad and The Ugly
10. Napoleon
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11. The Pianist
12. Ölü Ozanlar Derneği
13. Bohemian Rhapsody
14. Er Ryan'ı Kurtarmak
15. The Ring
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16. Shutter Island
17. Shōgun
18. Postacı Kapıyı İki Kere Çalar (1981)
19. Everything Everywhere All at Once
20. Fifty shades of grey
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21. Amerikan Güzeli
22. Madam Doubtfire
Sizin böyle aklınıza gelen film ya da sahne benzerliği var mı? Yorumlarda bize yazmayı unutmayın...
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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