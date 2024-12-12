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Eski Türk Filmlerinin Bazı Yabancı Filmlere Benzerliğini Görünce Kahkaha Atacaksınız!

Eski Türk Filmlerinin Bazı Yabancı Filmlere Benzerliğini Görünce Kahkaha Atacaksınız!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
13.12.2024 - 00:06

Eski Türk filmleri birçoğumuzun çocuklukta izleyip unutamadığı o karakterlerle anısını yaşatmaya devam ediyor. Hatıralarımızda kalan filmlerden bazı sahneler düşününce popüler yabancı filmlere de biraz benziyor olabilir. Sosyal medyada kullanıcılar hatıralarında kalan filmleri yabancı filmlere benzettiler. Ortaya herkesi şaşırtan paylaşımlar çıktı. Sizler için o paylaşımları derledik. İşte görünce 'Vay be' diyeceğiniz o benzerlikler...

Kaynak: https://x.com/alnitakag/status/186729...
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1. Problem Çocuk filminin Türkiye uyarlaması olan Zıpçıktı filmini hepiniz çocukluğunuzdan hatırlarsınız. O filmi We Need to Talk About Kevin filmine benzeten kullanıcı kırdı geçirdi.

1. Problem Çocuk filminin Türkiye uyarlaması olan Zıpçıktı filmini hepiniz çocukluğunuzdan hatırlarsınız. O filmi We Need to Talk About Kevin filmine benzeten kullanıcı kırdı geçirdi.
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2. Başrolünü Kemal Sunal'ın oynadığı Korkusuz Korkak filminden o sahne İngiliz Hasta'ya benzetildi.

2. Başrolünü Kemal Sunal'ın oynadığı Korkusuz Korkak filminden o sahne İngiliz Hasta'ya benzetildi.
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3. Sahte Kabadayı - Godfather 😂

3. Sahte Kabadayı - Godfather 😂
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4. Aaahh Belinda - Black Swan

4. Aaahh Belinda - Black Swan
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5. Japon İşi'nin afişine bakınca ne görüyorsunuz? Her filmi olur muydu?

5. Japon İşi'nin afişine bakınca ne görüyorsunuz? Her filmi olur muydu?
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6. Kemal Sunal ve Halit Akçatepe'nin Şabanoğlu Şaban’daki bu pozu Batman

6. Kemal Sunal ve Halit Akçatepe'nin Şabanoğlu Şaban’daki bu pozu Batman
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7. Spider-Man bizden mi kopya çektin aslanım? Ah Nerede'den o unutulmaz sahne...

7. Spider-Man bizden mi kopya çektin aslanım? Ah Nerede'den o unutulmaz sahne...
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8. The Shawshank Redemption

8. The Shawshank Redemption
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9. The Good, The Bad and The Ugly

9. The Good, The Bad and The Ugly
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10. Napoleon

10. Napoleon
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11. The Pianist

11. The Pianist
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12. Ölü Ozanlar Derneği

12. Ölü Ozanlar Derneği
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13. Bohemian Rhapsody

13. Bohemian Rhapsody
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14. Er Ryan'ı Kurtarmak

14. Er Ryan'ı Kurtarmak
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15. The Ring

15. The Ring
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16. Shutter Island

16. Shutter Island
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17. Shōgun

17. Shōgun
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18. Postacı Kapıyı İki Kere Çalar (1981)

18. Postacı Kapıyı İki Kere Çalar (1981)
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19. Everything Everywhere All at Once

19. Everything Everywhere All at Once
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20. Fifty shades of grey

20. Fifty shades of grey
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21. Amerikan Güzeli

21. Amerikan Güzeli
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22. Madam Doubtfire

22. Madam Doubtfire
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Sizin böyle aklınıza gelen film ya da sahne benzerliği var mı? Yorumlarda bize yazmayı unutmayın...

Sizin böyle aklınıza gelen film ya da sahne benzerliği var mı? Yorumlarda bize yazmayı unutmayın...

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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