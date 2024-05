Ceylin Erguvan, seninle tanışmak biraz zorlu bir süreç. Hayatın, her ne kadar zorlu ve stres dolu bir labirent gibi görünse de, senin için bir savaş alanı. Sen, hayatı sadece kendine zorlaştırmakla kalmıyor, çevrendeki insanların da hayatını biraz daha karmaşık hale getiriyorsun. Ancak bu, senin karakterinin bir parçası. Bir şeyler istediğin gibi gitmediğinde, sanki bir süper kahraman gibi farklı bir kişiliğe bürünüyorsun. İstediğin şeyi elde etmek için, bir dedektif gibi her ipucunun peşinden koşarsın. Bu, senin inatçı ve kararlı kişiliğinin bir yansıması. Duygularını, bir hazine gibi saklar, kimseye göstermezsin. Ancak sevdiklerin söz konusu olduğunda, sanki bir aslan gibi koruyucu ve kıskanç olursun. Sevdiklerin için yapmayacağın hiçbir şey yok. Onlar için dağları deler, denizleri geçersin. Sen bir savaşçısın. Sevdiklerin için yaşayan, ama hayattaki mücadelesini hiçbir zaman bırakmayan bir savaşçı. Seninle tanışmak zor olsa da, senin gibi bir dostun olduğunu bilmek, her zorluğa değer.