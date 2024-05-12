Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Tarkan Adına Yakışacak Şekilde Yaza Milyonlarca Euroluk Mega Yatıyla Giriş Yapmaya Hazırlanıyor

Tarkan Adına Yakışacak Şekilde Yaza Milyonlarca Euroluk Mega Yatıyla Giriş Yapmaya Hazırlanıyor

Tarkan
GNS
GNS - Onedio Editörü
12.05.2024 - 12:11

Megastarımız Tarkan, son dönemde eşi Pınar Tevetoğlu'nun açıklamaları ve birlikte verdikleri romantik pozlarla gündeme geliyor. 10Haber'den Müge Dağıstanlı'nın iddialarına göre Tarkan, milyonlarca euro harcayarak yaza damgasını vuracak mega bir yat aldı!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Megastar Tarkan'ın bu yazki büyük konserlerini beklerken, kendisinin tatil planı haberlerini aldık.

Megastar Tarkan'ın bu yazki büyük konserlerini beklerken, kendisinin tatil planı haberlerini aldık.

Özellikle bu yaza damgasını vurmasını beklediğimiz açık hava konserlerinin haberlerini beklerken, kendisinin tatil yapacağı haberini aldık.

Geçtiğimiz gün eşi Pınar Tevetoğlu ile evliliğinin 8. yılını kutlayan Tarkan, yıldönümü jestiyle sosyal medyayı sallamıştı.

Geçtiğimiz gün eşi Pınar Tevetoğlu ile evliliğinin 8. yılını kutlayan Tarkan, yıldönümü jestiyle sosyal medyayı sallamıştı.

2017 yılında evlenen ve 2018 yılında kızları Liya'yı kucaklarına alan çift, evlilik yıldönümlerini teknede kutladı. Boğazdaki jesti ve aşk dolu halleri sosyal medyada çok konuşuldu.

Derken çiftin tekne sevdasının başka bir boyuta taşındığını ve yaz için harekete geçtiklerini öğrendik.

Derken çiftin tekne sevdasının başka bir boyuta taşındığını ve yaz için harekete geçtiklerini öğrendik.

10Haber'den Müge Dağıstanlı'nın haberine göre Tarkan, büyük bir yat aldı. İddialara göre ailesiyle rahat ve keyifli bir tatil geçirebilmek için kesenin ağzını açmış...

Milyon euroluk yatının dekorasyonunu ise eşi Pınar Tevetoğlu üstlenmiş. Ailece Mavi Yolculuk yapmayı düşünüyorlarmış.

Milyon euroluk yatının dekorasyonunu ise eşi Pınar Tevetoğlu üstlenmiş. Ailece Mavi Yolculuk yapmayı düşünüyorlarmış.

Haziran'da tekne turuna çıkmayı düşündükleri söylenen Tarkan ve ailesinin rotası İspanya, İtalya ve Fransa sahilleriymiş...

Bu İçerikler de İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
1
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın