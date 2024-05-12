Tarkan Adına Yakışacak Şekilde Yaza Milyonlarca Euroluk Mega Yatıyla Giriş Yapmaya Hazırlanıyor
Tarkan Adına Yakışacak Şekilde Yaza Milyonlarca Euroluk Mega Yatıyla Giriş Yapmaya Hazırlanıyor
Megastarımız Tarkan, son dönemde eşi Pınar Tevetoğlu'nun açıklamaları ve birlikte verdikleri romantik pozlarla gündeme geliyor. 10Haber'den Müge Dağıstanlı'nın iddialarına göre Tarkan, milyonlarca euro harcayarak yaza damgasını vuracak mega bir yat aldı!
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Megastar Tarkan'ın bu yazki büyük konserlerini beklerken, kendisinin tatil planı haberlerini aldık.
Geçtiğimiz gün eşi Pınar Tevetoğlu ile evliliğinin 8. yılını kutlayan Tarkan, yıldönümü jestiyle sosyal medyayı sallamıştı.
Derken çiftin tekne sevdasının başka bir boyuta taşındığını ve yaz için harekete geçtiklerini öğrendik.
Milyon euroluk yatının dekorasyonunu ise eşi Pınar Tevetoğlu üstlenmiş. Ailece Mavi Yolculuk yapmayı düşünüyorlarmış.
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