Yine Neden Ertelendi? Serkan Keskin, Meriç Aral'la Düğün Tarihini Bir Kez Daha Güncelledi!
Yine Neden Ertelendi? Serkan Keskin, Meriç Aral'la Düğün Tarihini Bir Kez Daha Güncelledi!
Bir davette görüntülenen Serkan Keskin'e Meriç Aral'la evlilik sorusu soruldu. Son bir senedir evlenmelerini beklediğimiz çiftten yine erteleme geldi...
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Güzel oyuncu Meriç Aral uzun bir aradan sonra ekranlara bir döndü pir döndü biliyorsunuz! Şimdilerde Sandık Kokusu'yla televizyon izleyicisiyle buluşan Aral, aynı zamanda da Serenay Sarıkaya'nın yeni dizisi Kimler Geldi Kimler Geçti'de yıldızını parlatıyor!
Başarılı oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem olan Meriç Aral, 2018 yılından beri Leyla ile Mecnun'un İsmail abisi Serkan Keskin'le doludizgin bir aşk yaşıyor!
Belki denk gelmişsinizdir, çiftimiz 2023 yılında evleneceklerini duyurmuştu ve düğünün de Temmuz ayında olacağını dile getirmişti. Fakat geçtiğimiz Temmuz evlenmediler...
Ne olduysa, yine olmadı. Geçtiğimiz saatlerde bir davette görüntülenen Serkan Keskin'e yine ve yeniden evlilik soruları soruldu. Malum artık emin olamıyoruz...
Ve beklenen oldu, yine erteleme geldi. Serkan Keskin, "çok çalışıyoruz" diyerek bu sefer de yaz sonunda düğün olacağını söyledi. Valla ne diyelim nasip kısmet bu işler de bu düğün bir türlü olmuyor! Hadi bekliyoruz sizi! ❤️
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