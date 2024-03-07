Yaza Düğünümüz Var: Serkan Keskin ile Meriç Aral Bu Sefer Evleniyor mu?

Ünlü oyuncular Serkan Keskin ve Meriç Aral uzun süredir çok güzel bir birliktelik sürüyor. Pek çok kişi tarafından sevilen çift, şimdilerde ise düğün hazırlığında! Muhabir Online'ın haberine göre, Serkan Keskin ve Meriç Aral, yaz aylarında evlenmeyi planlıyor.

Kaynak: Muhabir Online