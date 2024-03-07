Yaza Düğünümüz Var: Serkan Keskin ile Meriç Aral Bu Sefer Evleniyor mu?
Yaza Düğünümüz Var: Serkan Keskin ile Meriç Aral Bu Sefer Evleniyor mu?
Ünlü oyuncular Serkan Keskin ve Meriç Aral uzun süredir çok güzel bir birliktelik sürüyor. Pek çok kişi tarafından sevilen çift, şimdilerde ise düğün hazırlığında! Muhabir Online'ın haberine göre, Serkan Keskin ve Meriç Aral, yaz aylarında evlenmeyi planlıyor.
Kaynak: Muhabir Online
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Ünlü oyuncu Meriç Aral, uzun bir süre sonra Sandık Kokusu ile ekranlara döndü.
Leyla ile Mecnun'un İsmail Abisi olarak akıllarımıza kazınan Serkan Keskin de tiyatro projelerine devam ediyor.
İki ünlü ismin ilişkisi ise 2018 yılından beri dolu dizgin devam ediyor!
Serkan Keskin ve Meriç Aral'ın paylaştıkları fotoğraflardan aşk kokusu ise buralara kadar geliyor desek yeridir!
2023 yılında bu soruyu yanıtlayan ünlü çift, yaz aylarını işaret etmiş, hatta Temmuz'da evleneceklerinin sinyallerini vermişti.
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Meriç Aral ve Serkan Keskin son olarak Muhabir Online'ın evlilik sorularını yanıtladı. Serkan Keski bu kez net bir dille "evleniyoruz" dedi!
Serkan Keskin, Mayıs Haziran aylarına işaret ederek "Zaten beraber yaşıyoruz, evlilik bir imzaya bakıyor şu an" dedi.
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