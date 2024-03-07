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Yaza Düğünümüz Var: Serkan Keskin ile Meriç Aral Bu Sefer Evleniyor mu?

Yaza Düğünümüz Var: Serkan Keskin ile Meriç Aral Bu Sefer Evleniyor mu?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
07.03.2024 - 12:31

Ünlü oyuncular Serkan Keskin ve Meriç Aral uzun süredir çok güzel bir birliktelik sürüyor. Pek çok kişi tarafından sevilen çift, şimdilerde ise düğün hazırlığında! Muhabir Online'ın haberine göre, Serkan Keskin ve Meriç Aral, yaz aylarında evlenmeyi planlıyor. 

Kaynak: Muhabir Online

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Ünlü oyuncu Meriç Aral, uzun bir süre sonra Sandık Kokusu ile ekranlara döndü.

Ünlü oyuncu Meriç Aral, uzun bir süre sonra Sandık Kokusu ile ekranlara döndü.

Bugüne kadar pek çok projede izlediğimiz Meriç Aral, şimdilerde başrollerini Özge Özpirinçci, Demet Akbağ ve Metin Akdülger'in paylaştığı Sandık Kokusu ile yeniden seyirci karşısına çıktı.

Leyla ile Mecnun'un İsmail Abisi olarak akıllarımıza kazınan Serkan Keskin de tiyatro projelerine devam ediyor.

Leyla ile Mecnun'un İsmail Abisi olarak akıllarımıza kazınan Serkan Keskin de tiyatro projelerine devam ediyor.

Başarılı oyuncu Serkan Keskin, ekranların sevilen yüzleri arasında.

İki ünlü ismin ilişkisi ise 2018 yılından beri dolu dizgin devam ediyor!

İki ünlü ismin ilişkisi ise 2018 yılından beri dolu dizgin devam ediyor!

Her ne kadar magazinin gözü önünde ilişkilerini yaşamaktan kaçınsalar da, kendilerini sosyal medya paylaşımlarından zaman zaman görüyoruz.

Serkan Keskin ve Meriç Aral'ın paylaştıkları fotoğraflardan aşk kokusu ise buralara kadar geliyor desek yeridir!

Serkan Keskin ve Meriç Aral'ın paylaştıkları fotoğraflardan aşk kokusu ise buralara kadar geliyor desek yeridir!

Pek çok davette birlikte gördüğümüz çift, 5 yılı aşkın bir süredir birlikte. Adettendir, kendilerine en çok sorulan soru ise ne zaman evlenecekleri!

2023 yılında bu soruyu yanıtlayan ünlü çift, yaz aylarını işaret etmiş, hatta Temmuz'da evleneceklerinin sinyallerini vermişti.

2023 yılında bu soruyu yanıtlayan ünlü çift, yaz aylarını işaret etmiş, hatta Temmuz'da evleneceklerinin sinyallerini vermişti.

Fakat Temmuz ayında herhangi bir düğün göremedik...

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Meriç Aral ve Serkan Keskin son olarak Muhabir Online'ın evlilik sorularını yanıtladı. Serkan Keski bu kez net bir dille "evleniyoruz" dedi!

Meriç Aral ve Serkan Keskin son olarak Muhabir Online'ın evlilik sorularını yanıtladı. Serkan Keski bu kez net bir dille "evleniyoruz" dedi!

Bugüne kadar muhabirlerin genellikle evlilik sorduğu çift, bu kez kesin olarak 'yaza düğün var' dedi.

Serkan Keskin, Mayıs Haziran aylarına işaret ederek "Zaten beraber yaşıyoruz, evlilik bir imzaya bakıyor şu an" dedi.

Serkan Keskin, Mayıs Haziran aylarına işaret ederek "Zaten beraber yaşıyoruz, evlilik bir imzaya bakıyor şu an" dedi.

Hadi bakalım hayırlısı!

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