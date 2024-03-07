Boşanan Eşler Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ Birlikte Yurt Dışına mı Çıktı? Fotoğraftaki Detay Dikkat Çekti!
Boşanan Eşler Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ Birlikte Yurt Dışına mı Çıktı? Fotoğraftaki Detay Dikkat Çekti!
Magazinin sevilen ve gözde çiftlerinden Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ, 27 yıllık evliliklerini tek celsede bitirmişlerdi. Dostça ayrıldıklarını söyleyen çiftin şimdilerde ise yurt dışında birlikte gibi görünüyor!
Arzum Onan'ın Milano sokaklarından paylaştığı fotoğraflardaki detay, dikkatlerden kaçmadı.
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Oyuncu Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan, evlilikleriyle göz dolduran çiftlerden bir tanesiydi.
Boşanma sonrasında açıklamalarda bulunan ikili, aralarının kötü olmadığını, dostça ayrıldıklarını belirtmişti.
Sosyal medya hesabından zaman zaman paylaşımlar yapan heykeltıraş, oyuncu ve manken Arzum Onan, son olarak Milano'da düzenlenen bir sanat etkinliğinde eserleriyle yer aldı.
Arzum Onan, Milano anlarını sosyal medyadan paylaşmayı da ihmal etmedi.
Öte yandan, Arzum Onan'ın bir fotoğrafında eski eşi Mehmet Aslantuğ'u etiketlemesi de dikkatlerden kaçmadı. Aslantuğ'un Arzum Onan'ı Milano'da yalnız bırakmadığı düşünülmeye başlandı!
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