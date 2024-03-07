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Boşanan Eşler Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ Birlikte Yurt Dışına mı Çıktı? Fotoğraftaki Detay Dikkat Çekti!

Boşanan Eşler Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ Birlikte Yurt Dışına mı Çıktı? Fotoğraftaki Detay Dikkat Çekti!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
07.03.2024 - 10:51

Magazinin sevilen ve gözde çiftlerinden Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ, 27 yıllık evliliklerini tek celsede bitirmişlerdi. Dostça ayrıldıklarını söyleyen çiftin şimdilerde ise yurt dışında birlikte gibi görünüyor! 

Arzum Onan'ın Milano sokaklarından paylaştığı fotoğraflardaki detay, dikkatlerden kaçmadı.

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Oyuncu Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan, evlilikleriyle göz dolduran çiftlerden bir tanesiydi.

Oyuncu Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan, evlilikleriyle göz dolduran çiftlerden bir tanesiydi.

Magazin gündemince yakından takip edilen çiftin boşanma haberi ise haliyle herkesi şoke etmişti. Ünlü çift, 27 yıllık evliliklerini tek celsede bitirme kararı almıştı.

Boşanma sonrasında açıklamalarda bulunan ikili, aralarının kötü olmadığını, dostça ayrıldıklarını belirtmişti.

Boşanma sonrasında açıklamalarda bulunan ikili, aralarının kötü olmadığını, dostça ayrıldıklarını belirtmişti.

Arzum Onan, yaptığı bir açıklamada 'Mehmet ile aram hiçbir zaman kötü olmaz olamaz, birbirimizi çok seviyoruz' demişti. Ayrıca çift, boşanma sonrası adliyeden el ele çıkarken görüntülenmişti.

Sosyal medya hesabından zaman zaman paylaşımlar yapan heykeltıraş, oyuncu ve manken Arzum Onan, son olarak Milano'da düzenlenen bir sanat etkinliğinde eserleriyle yer aldı.

Sosyal medya hesabından zaman zaman paylaşımlar yapan heykeltıraş, oyuncu ve manken Arzum Onan, son olarak Milano'da düzenlenen bir sanat etkinliğinde eserleriyle yer aldı.

Yaptığı 22 kadın heykeliyle 2018 yılında sanatseverlerle buluşan Arzum Onan, bu kez yurt dışına açıldı.

Arzum Onan, Milano anlarını sosyal medyadan paylaşmayı da ihmal etmedi.

Arzum Onan, Milano anlarını sosyal medyadan paylaşmayı da ihmal etmedi.

Tabii bu seride dikkatlerden kaçmayan şey, Arzum Onan'ın yeni saç stili oldu.

Burada Arzum Onan'ın sergisine dair detaylara yer vermiştik;

Öte yandan, Arzum Onan'ın bir fotoğrafında eski eşi Mehmet Aslantuğ'u etiketlemesi de dikkatlerden kaçmadı. Aslantuğ'un Arzum Onan'ı Milano'da yalnız bırakmadığı düşünülmeye başlandı!

Öte yandan, Arzum Onan'ın bir fotoğrafında eski eşi Mehmet Aslantuğ'u etiketlemesi de dikkatlerden kaçmadı. Aslantuğ'un Arzum Onan'ı Milano'da yalnız bırakmadığı düşünülmeye başlandı!

Mehmet Aslantuğ'un sosyal medya hesabında ise herhangi bir paylaşım görülmedi. 

Bakalım neler çıkacak?

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