Yeni Saçlarıyla Dikkat Çekti: Arzum Onan’dan İçimizi Isıtan ‘Şifa Seansı’

Güzelliği ve zarafetiyle dikkat çeken Arzum Onan, geçtiğimiz günlerde Milano sokaklarında dolaştığı anları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Milano'da düzenlenen sanat etkinliklerine katılan yetenekli sanatçı Arzum Onan, bu kez de 'Şifa Seansı' notuyla içimizi ısıtan bir paylaşım yaptı. Onan'ın yeni saç stili ise gözlerden kaçmadı!

İşte, detaylar...