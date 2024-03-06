Yeni Saçlarıyla Dikkat Çekti: Arzum Onan’dan İçimizi Isıtan ‘Şifa Seansı’
Yeni Saçlarıyla Dikkat Çekti: Arzum Onan’dan İçimizi Isıtan ‘Şifa Seansı’
Güzelliği ve zarafetiyle dikkat çeken Arzum Onan, geçtiğimiz günlerde Milano sokaklarında dolaştığı anları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Milano'da düzenlenen sanat etkinliklerine katılan yetenekli sanatçı Arzum Onan, bu kez de 'Şifa Seansı' notuyla içimizi ısıtan bir paylaşım yaptı. Onan'ın yeni saç stili ise gözlerden kaçmadı!
İşte, detaylar...
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Heykeltıraş, oyuncu ve manken Arzum Onan, yıllardır sürdüğü plastik sanatlar uğraşını geçtiğimiz yıllarda 'Kadın' adlı ikinci kişisel sergisiyle sanatseverlele paylaşmıştı. Heykeltıraş, oyuncu ve manken Arzum Onan, yıllardır sürdüğü plastik sanatlar uğraşını geçtiğimiz yıllarda 'Kadın' adlı ikinci kişisel sergisiyle sanatseverlele paylaşmıştı.
Yetenekli sanatçı bu kez de Act Contemporary aracılığıyla Milano'da Superstudio Maxi'de düzenlenen sanat etkinliğinde eserleriyle yer aldı.
Arzum Onan, 1-3 Mart tarihlerinde gerçekleşen Unfair etkinliğinden ve Milano'da bulunduğu anlardan birbirinden özel kareleri sosyal medyada paylaştı.
Arzum Onan, sosyal medya platformu Instagram üzerinden yaptığı paylaşımı 'uzun bir dump serisi olsun' notuyla takipçileriyle paylaştı.
Kısa zaman sonra yeniden paylaşım yapan Onan, bu kez kedisi 'Sütlaç' ile 'şifa seansı' yaptı. Bu paylaşımda ise Arzum Onan'ın yeni saç stili dikkat çekti!
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İşte, Arzum Onan'dan 'Şifa Seansı'...
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