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Yeni Saçlarıyla Dikkat Çekti: Arzum Onan’dan İçimizi Isıtan ‘Şifa Seansı’

Yeni Saçlarıyla Dikkat Çekti: Arzum Onan’dan İçimizi Isıtan ‘Şifa Seansı’

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
06.03.2024 - 22:33

Güzelliği ve zarafetiyle dikkat çeken Arzum Onan, geçtiğimiz günlerde Milano sokaklarında dolaştığı anları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Milano'da düzenlenen sanat etkinliklerine katılan yetenekli sanatçı Arzum Onan, bu kez de 'Şifa Seansı' notuyla içimizi ısıtan bir paylaşım yaptı. Onan'ın yeni saç stili ise gözlerden kaçmadı! 

İşte, detaylar...

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Heykeltıraş, oyuncu ve manken Arzum Onan, yıllardır sürdüğü plastik sanatlar uğraşını geçtiğimiz yıllarda 'Kadın' adlı ikinci kişisel sergisiyle sanatseverlele paylaşmıştı. Heykeltıraş, oyuncu ve manken Arzum Onan, yıllardır sürdüğü plastik sanatlar uğraşını geçtiğimiz yıllarda 'Kadın' adlı ikinci kişisel sergisiyle sanatseverlele paylaşmıştı.

Heykeltıraş, oyuncu ve manken Arzum Onan, yıllardır sürdüğü plastik sanatlar uğraşını geçtiğimiz yıllarda 'Kadın' adlı ikinci kişisel sergisiyle sanatseverlele paylaşmıştı. Heykeltıraş, oyuncu ve manken Arzum Onan, yıllardır sürdüğü plastik sanatlar uğraşını geçtiğimiz yıllarda 'Kadın' adlı ikinci kişisel sergisiyle sanatseverlele paylaşmıştı.

2018 yılında sanatseverlerle buluşturduğu 'Kadın' isimli sergisinde 22 kadın heykeli yer almıştı. Onan, bu sergi ile hayatın her alanında daha çok kadın sesine ihtiyaç duyulduğunu anlatmaya çalıştı. Sergide, ahşap, metal, bronz, mermer ve camdan heykeller yer aldı.

Yetenekli sanatçı bu kez de Act Contemporary aracılığıyla Milano'da Superstudio Maxi'de düzenlenen sanat etkinliğinde eserleriyle yer aldı.

Yetenekli sanatçı bu kez de Act Contemporary aracılığıyla Milano'da Superstudio Maxi'de düzenlenen sanat etkinliğinde eserleriyle yer aldı.

Arzum Onan, 1-3 Mart tarihlerinde gerçekleşen Unfair etkinliğinden ve Milano'da bulunduğu anlardan birbirinden özel kareleri sosyal medyada paylaştı.

Arzum Onan, 1-3 Mart tarihlerinde gerçekleşen Unfair etkinliğinden ve Milano'da bulunduğu anlardan birbirinden özel kareleri sosyal medyada paylaştı.

Arzum Onan, sosyal medya platformu Instagram üzerinden yaptığı paylaşımı 'uzun bir dump serisi olsun' notuyla takipçileriyle paylaştı.

Arzum Onan, sosyal medya platformu Instagram üzerinden yaptığı paylaşımı 'uzun bir dump serisi olsun' notuyla takipçileriyle paylaştı.

'Act Contemporary vesilesiyle gittiğimiz Milano’da bolca sanat, yemek, ve gezmeyle geçen uzun bir dump serisi olsun 💫'

Kısa zaman sonra yeniden paylaşım yapan Onan, bu kez kedisi 'Sütlaç' ile 'şifa seansı' yaptı. Bu paylaşımda ise Arzum Onan'ın yeni saç stili dikkat çekti!

Kısa zaman sonra yeniden paylaşım yapan Onan, bu kez kedisi 'Sütlaç' ile 'şifa seansı' yaptı. Bu paylaşımda ise Arzum Onan'ın yeni saç stili dikkat çekti!
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Tescilli güzel Arzum Onan, kakülleriyle pek çoğumuza 'Her haliyle güzel dedirtti'

Tescilli güzel Arzum Onan, kakülleriyle pek çoğumuza 'Her haliyle güzel dedirtti'

Peki, Arzum Onan'ın kaküllerini siz nasıl buldunuz?

İşte, Arzum Onan'dan 'Şifa Seansı'...

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