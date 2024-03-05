Zeynep Dizdar'ın Yıllar Sonra Gelen Kürtaj İtirafına Yeliz Yeşilmen de Yanıt Verdi 'İnsanlar Görünmek İstiyor'

Sayın, 'Evlenmek üzereyken terk etmiş bir insanın bunları söylemeye hakkı yok. Herhalde böyle bir şeye ihtiyaç duydu. Ben onu evlendiği zaman rahatsız etmedim. Ben evliyim ve 3 yaşında bir çocuğum var. İşlerle ilgili bir sıkıntı oldu sanırım bana uygunsuz geliyor böyle şeyler. 18 yıldır görüşmediğim bir insan. Lütfen artık beni rahatsız etmesin.' diyerek özel hayatına gözlerden uzak yaşamaya devam etmek istediğini gösterdi.