Zeynep Dizdar'ın Yıllar Sonra Gelen Kürtaj İtirafına Yeliz Yeşilmen de Yanıt Verdi 'İnsanlar Görünmek İstiyor'
Zeynep Dizdar'ın Yıllar Sonra Gelen Kürtaj İtirafına Yeliz Yeşilmen de Yanıt Verdi 'İnsanlar Görünmek İstiyor'
Zeynep Dizdar, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir YouTube programında eski eşi Ümit Sayın'la olan evliliğine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Çok geçmeden Ümit Sayın'dan gelen açıklama da sosyal medyanın gündemine düşmüştü. Bu kez Yeliz Yeşilmen, Dizdar'ın yaptığı açıklamaya ilişkin zehir zemberek sözlereyle dikkatleri üzerine çekti.
İşte, detaylar...
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1997 yılında piyasaya çıkan Yolun Açık Ola albümüyle tanınan Zeynep Dizdar, eski eşi Ümit Sayın ile ilgili çarpıcı itiraflarda bulundu.
İşte, Zeynep Dizdar'ın eski eşi Ümit Sayın ile ilgili yaptığı o açıklama: "Evlenseydik 25 yaşında bir çocuğumuz olabilirdi"
Açıklamanın ardından ünlü şarkıcı Ümit Sayın da sessizliği bozdu: 'Evlenmek üzereyken beni terk etti'
Açıklamaları münasebetsiz bulan Ümit Sayın, 18 yıldır görüşmediği eski eşi hakkında: 'Evlenmek üzereyken beni terk etti' açıklamasında bulundu.
Konuya ilişkin yorum yapan Yeliz Yeşilmen ise hepimize 'Zeynep Dizdar'dan yeni şarkılar mı geliyor?' sorusunu sordurttu!
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