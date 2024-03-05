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Zeynep Dizdar'ın Yıllar Sonra Gelen Kürtaj İtirafına Yeliz Yeşilmen de Yanıt Verdi 'İnsanlar Görünmek İstiyor'

Zeynep Dizdar'ın Yıllar Sonra Gelen Kürtaj İtirafına Yeliz Yeşilmen de Yanıt Verdi 'İnsanlar Görünmek İstiyor'

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
05.03.2024 - 16:13

Zeynep Dizdar, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir YouTube programında eski eşi Ümit Sayın'la olan evliliğine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Çok geçmeden Ümit Sayın'dan gelen açıklama da sosyal medyanın gündemine düşmüştü. Bu kez Yeliz Yeşilmen, Dizdar'ın yaptığı açıklamaya ilişkin zehir zemberek sözlereyle dikkatleri üzerine çekti. 

İşte, detaylar...

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1997 yılında piyasaya çıkan Yolun Açık Ola albümüyle tanınan Zeynep Dizdar, eski eşi Ümit Sayın ile ilgili çarpıcı itiraflarda bulundu.

1997 yılında piyasaya çıkan Yolun Açık Ola albümüyle tanınan Zeynep Dizdar, eski eşi Ümit Sayın ile ilgili çarpıcı itiraflarda bulundu.

İlle De Sen, Vazgeç Gönül, Sana Güvenmiyorum gibi milyonlara ulaşan şarkılarıyla tanınan söz yazarı ve besteci Zeynep Dizdar'dan 18 yıl sonra gelen kürtaj açıklaması sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

İşte, Zeynep Dizdar'ın eski eşi Ümit Sayın ile ilgili yaptığı o açıklama: "Evlenseydik 25 yaşında bir çocuğumuz olabilirdi"

İşte, Zeynep Dizdar'ın eski eşi Ümit Sayın ile ilgili yaptığı o açıklama: "Evlenseydik 25 yaşında bir çocuğumuz olabilirdi"

Dizdar, katıldığı YouTube programında 'Benim hiçbir şeyden haberim yoktu. Öpüşerek çocuk olduğunu sanıyordum. Ümit Sayın'dan hamile kaldım ve evlenmediği için çocuğumu aldırdım. Evlenseydik 25 yaşında bir çocuğumuz olabilirdi.' ifadeleriyle dikkat çekti.

Açıklamanın ardından ünlü şarkıcı Ümit Sayın da sessizliği bozdu: 'Evlenmek üzereyken beni terk etti'

Açıklamanın ardından ünlü şarkıcı Ümit Sayın da sessizliği bozdu: 'Evlenmek üzereyken beni terk etti'

Ben Tabii ki, Gül Beyaz Gül ve Hicran şarkılarıyla müzik piyasasına damga vuran Ümit Sayın sessizliğini bozdu! İşte, Sayın'ın o açıklamaları... 👇

Açıklamaları münasebetsiz bulan Ümit Sayın, 18 yıldır görüşmediği eski eşi hakkında: 'Evlenmek üzereyken beni terk etti' açıklamasında bulundu.

Açıklamaları münasebetsiz bulan Ümit Sayın, 18 yıldır görüşmediği eski eşi hakkında: 'Evlenmek üzereyken beni terk etti' açıklamasında bulundu.

Sayın, 'Evlenmek üzereyken terk etmiş bir insanın bunları söylemeye hakkı yok. Herhalde böyle bir şeye ihtiyaç duydu. Ben onu evlendiği zaman rahatsız etmedim. Ben evliyim ve 3 yaşında bir çocuğum var. İşlerle ilgili bir sıkıntı oldu sanırım bana uygunsuz geliyor böyle şeyler. 18 yıldır görüşmediğim bir insan. Lütfen artık beni rahatsız etmesin.' diyerek özel hayatına gözlerden uzak yaşamaya devam etmek istediğini gösterdi.

Konuya ilişkin yorum yapan Yeliz Yeşilmen ise hepimize 'Zeynep Dizdar'dan yeni şarkılar mı geliyor?' sorusunu sordurttu!

Müge Dağıstanlı ve Yelda Kırçuval'ın sunduğu 'Aramızda Kalmasın' programına konuk olan Yeliz Yeşilmen konu hakkında enteresan bir tespitte bulundu. Yeşilmen'in tespiti, Dizdar'dan yanıt gelecek mi dedirtti. İşte, Yeliz Yeşilmen'in o açıklaması: 

'Hoş olmamış gereksiz olmuş. Ama konuşuyorsunuz bak. İnsanlar görünmek istiyor. Zeynep'in gayri ihtiyari böyle bir şeyi olabilir. Boş bulunmuş olabilir. Yeni bir şarkı çıkar belki'

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