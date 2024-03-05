Yusuf Güney'den Sonra Yeliz Yeşilmen'den Astral Seyahat Açıklaması 'Dört Ay Önce Vefat Eden Babasını Görüyor'
Yusuf Güney'den Sonra Yeliz Yeşilmen'den Astral Seyahat Açıklaması 'Dört Ay Önce Vefat Eden Babasını Görüyor'
Ünlü şarkıcı ve sunucu Yeliz Yeşilmen, Müge Dağıstanlı ve Yelda Kırçuval'ın sunduğu 'Aramızda Kalmasın' programına katıldı. TV 8 ekranlarında seyirci ile buluşan programda Yeşilmen'in 4 ay önce kaybettiği babasıyla ilgili yaptığı açıklamalar akıllara Yusuf Güney'i getirdi. Yeşilmen, 'Belki çok düşünerek ona engel oldum, arafta sıkıştı.' açıklaması dikkat çekti.
İşte, detaylar...
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Altın Kızlar, Aşkım Aşkım, Belalı Baldız ve Hababam Sınıfı Merhaba gibi başarılı yapımlarda rol alan Yeliz Yeşilmen, bu kez astral seyahat ile ilgili yaptığı açıklamalarla gündeme geldi.
Güzel oyuncu Yeliz Yeşilmen, babasını dört ay önce kaybetmişti: "Belki çok düşünerek ona engel oldum, arafta sıkıştı." dedi.
İşte, ünlü oyuncunun dört ay önce hayatını kaybeden babasının astral seyahatta kızına söyledikleri...
Astral seyahatte babasının kolunu tutup 'Bak sana hakkımı helal ediyorum. Ne olur artık...' dedi.
Yeşilmen, çoğu izleyicinin merak ettiği, 'astral seyahatten nasıl uyanılıyor?' sorusuna da yanıt verdi.
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İşte, Yeliz Yeşilmen'in O Açıklamaları
Yeliz Yeşilmen'in bu açıklamaları, geçtiğimiz aylarda sık sık astral seyahat ettiğini ifade ederek tüm dikkatleri üzerine çeken Yusuf Güney'i akıllara getirdi.
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Ne güzel saçmalayıp saçmalayıp para kazanıyorlar. Bir biz enayi gibi çalışıyoruz.
Ülke gerizekalı kaynıyor bunların psikolojik tedaviye ihtiyacı var
Acaba pudra şekerinin yan etkisi olmasın.