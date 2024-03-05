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Yusuf Güney'den Sonra Yeliz Yeşilmen'den Astral Seyahat Açıklaması 'Dört Ay Önce Vefat Eden Babasını Görüyor'

Yusuf Güney'den Sonra Yeliz Yeşilmen'den Astral Seyahat Açıklaması 'Dört Ay Önce Vefat Eden Babasını Görüyor'

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
05.03.2024 - 14:57

Ünlü şarkıcı ve sunucu Yeliz Yeşilmen, Müge Dağıstanlı ve Yelda Kırçuval'ın sunduğu 'Aramızda Kalmasın' programına katıldı. TV 8 ekranlarında seyirci ile buluşan programda Yeşilmen'in 4 ay önce kaybettiği babasıyla ilgili yaptığı açıklamalar akıllara Yusuf Güney'i getirdi. Yeşilmen, 'Belki çok düşünerek ona engel oldum, arafta sıkıştı.' açıklaması dikkat çekti. 

İşte, detaylar...

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Altın Kızlar, Aşkım Aşkım, Belalı Baldız ve Hababam Sınıfı Merhaba gibi başarılı yapımlarda rol alan Yeliz Yeşilmen, bu kez astral seyahat ile ilgili yaptığı açıklamalarla gündeme geldi.

Altın Kızlar, Aşkım Aşkım, Belalı Baldız ve Hababam Sınıfı Merhaba gibi başarılı yapımlarda rol alan Yeliz Yeşilmen, bu kez astral seyahat ile ilgili yaptığı açıklamalarla gündeme geldi.

Ünlü oyuncu, Müge Dağıstanlı ve Yelda Kırçuval'ın sunduğu 'Aramızda Kalmasın' programına katıldı. Birkaç ay önce kaybettiği babası Cemal Yeşilmen'i çok düşündüğünü ifade eden oyuncu, babasını gördüğünü de anlattı.

Güzel oyuncu Yeliz Yeşilmen, babasını dört ay önce kaybetmişti: "Belki çok düşünerek ona engel oldum, arafta sıkıştı." dedi.

Güzel oyuncu Yeliz Yeşilmen, babasını dört ay önce kaybetmişti: "Belki çok düşünerek ona engel oldum, arafta sıkıştı." dedi.

Yeşilmen, programda yaptığı açıklamada 'Astral seyahatle babamı görebildim.' dedi. Bu durumu babası Cemal Yeşilmen'i çok düşündüğü için ona engel olmakla ilişkilendirdi ve 'Belki çok düşünerek ona engel oldum, arafta sıkıştı.' dedi. Bu seyahatler sırasında babasının ona attıklarını da aktarmayı ihmal etmedi. 

Peki, Yeşilmen astral seyahatten nasıl uyanıyor? 👇

İşte, ünlü oyuncunun dört ay önce hayatını kaybeden babasının astral seyahatta kızına söyledikleri...

İşte, ünlü oyuncunun dört ay önce hayatını kaybeden babasının astral seyahatta kızına söyledikleri...

Yeliz Yeşilmen, 4 ay önce kaybettiği babasının astral seyahatte kendisine söylediklerini bir bir aktardı. Babası, astral seyahat sırasında, 'Onu orada çok çalıştırdıklarını, çok yorulduğunu, odalarda beklediğini, böyle bir liste olduğunu söylüyor.' Ünlü isim arıca 'Listede isim var bekliyorum dediğini hatırlıyorum.' ifadesiyle tüyleri diken diken eden açıklamalarda bulundu.

Astral seyahatte babasının kolunu tutup 'Bak sana hakkımı helal ediyorum. Ne olur artık...' dedi.

Astral seyahatte babasının kolunu tutup 'Bak sana hakkımı helal ediyorum. Ne olur artık...' dedi.

Gördükleri karşısında çok etkilenen Yeşilmen, bunu annesin ve hocayla konuştu. Aldığı tavsiyeler, 'Namazını kıl, dua et ve helalleş. Acaba seninle ilgili çözemediği bir şey var.' oldu. 

Otuz keredir babasını gördüğünü ifade eden ünlü oyuncu 'Babamın kolunu tutup 'Bak sana hakkımı helal ediyorum. Ne olur artık' dedikten sonra bir haftadır yok.' dedi.

Yeşilmen, çoğu izleyicinin merak ettiği, 'astral seyahatten nasıl uyanılıyor?' sorusuna da yanıt verdi.

Yeşilmen, çoğu izleyicinin merak ettiği, 'astral seyahatten nasıl uyanılıyor?' sorusuna da yanıt verdi.

Benim gitmemi hiç istemiyor. Ben uyanacağım diye gidiyorum ya çok saçma. Benim uyanmam gerek çocuklar okula gidecek diyorum. Uyanmam gerekiyor diyorum uyanıyorum.

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İşte, Yeliz Yeşilmen'in O Açıklamaları

Yeliz Yeşilmen'in bu açıklamaları, geçtiğimiz aylarda sık sık astral seyahat ettiğini ifade ederek tüm dikkatleri üzerine çeken Yusuf Güney'i akıllara getirdi.

Yeliz Yeşilmen'in bu açıklamaları, geçtiğimiz aylarda sık sık astral seyahat ettiğini ifade ederek tüm dikkatleri üzerine çeken Yusuf Güney'i akıllara getirdi.

Güney, bazı güçlerin hepimizi kandırdığını astral seyahatte bunu gördüğünü söylemiş. 'Buzulların arkasında insan olmayan varlıklar var' sosyal medyada tartışmaların gündemine oturmuştu. 

Biz de ünlü şarkıcının yaptığı çarpıcı açıklamaları sizin için haberimizde derlemiştik. 👇

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chillybombom

Ne güzel saçmalayıp saçmalayıp para kazanıyorlar. Bir biz enayi gibi çalışıyoruz.

Selver.1994.06

Ülke gerizekalı kaynıyor bunların psikolojik tedaviye ihtiyacı var

Mehmet UĞUR

Acaba pudra şekerinin yan etkisi olmasın.