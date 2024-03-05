Yusuf Güney'den Sonra Yeliz Yeşilmen'den Astral Seyahat Açıklaması 'Dört Ay Önce Vefat Eden Babasını Görüyor'

Gördükleri karşısında çok etkilenen Yeşilmen, bunu annesin ve hocayla konuştu. Aldığı tavsiyeler, 'Namazını kıl, dua et ve helalleş. Acaba seninle ilgili çözemediği bir şey var.' oldu.

Otuz keredir babasını gördüğünü ifade eden ünlü oyuncu 'Babamın kolunu tutup 'Bak sana hakkımı helal ediyorum. Ne olur artık' dedikten sonra bir haftadır yok.' dedi.