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Yusuf Güney Başına Gelenleri Bir Bir Anlattı 'İnsan Olmayan Varlıklar Yaşıyor' İddiasıyla Herkesi Şoke Etti!

Yusuf Güney Başına Gelenleri Bir Bir Anlattı 'İnsan Olmayan Varlıklar Yaşıyor' İddiasıyla Herkesi Şoke Etti!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
11.02.2024 - 12:10 Son Güncelleme: 11.02.2024 - 12:13

Son dönemlerde astral seyahatleriyle gündeme gelen Yusuf Güney'den dikkat çeken bir açıklama daha geldi! Daha önce pandemi döneminde yaptığı astral seyahatte 12'li masa toplantısına şahit olduğunu iddia eden Güney, bir süre önce Kenan Işık hakkında enteresan açıklamalarda bulunmuştu. Bu kez de Emel Özuğur'un programına konuk olan Güney, 6 Şubat depreminden buzulların ardındaki insan dışı yaşama kadar pek çok konuya değindi.

İşte, Yusuf Güney'in astral yolculuğu hakkında merak edilenler...

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Ünlü şarkıcı Yusuf Güney, daha önce pandemi döneminin planlandığını ve 12'li masanın toplantısına konuk olduğunu iddia etmişti.

Ünlü şarkıcı Yusuf Güney, daha önce pandemi döneminin planlandığını ve 12'li masanın toplantısına konuk olduğunu iddia etmişti.

Pandemiyi planlayanların Mısır diline benzer bir dil kullandığını açıklayan Yusuf Güney, astral seyahati sırasında yaşadığı deneyimleri peş peşe paylaştı. Bunların arasında Kenan Işık ile ilgili enteresan iddalar da yer alıyordu.

Güney, geçtiğimiz günlerde astral gezileri sırasında 3 Türk ile karşılaştığını da anlattı!

Güney, geçtiğimiz günlerde astral gezileri sırasında 3 Türk ile karşılaştığını da anlattı!

Emel Özuğur'un programında astral seyahat sırasında telekinezi yoluyla iletişim kurduklarını anlatan Güney, içlerinden birisinin başörtülü bir kadın olduğunu ifade etti.

Yusuf Güney'in 6 Şubat depreminden buzulların ardındaki farklı yaşam formlarına anlattıkları ise bu kez herkesi şaşkına çevirdi.

Yusuf Güney'in 6 Şubat depreminden buzulların ardındaki farklı yaşam formlarına anlattıkları ise bu kez herkesi şaşkına çevirdi.

Güney, Emel Özuğur'un programında bugüne kadar anlatmadıklarını anlattı. Tehdit edildiğini iddia etti!

Ünlü şarkıcıdan şaşırtıcı itiraf: "Neler yaşadım biliyor musun? Yüzde 90'ını anlatsam zaten öldürürler beni."

Ünlü şarkıcıdan şaşırtıcı itiraf: "Neler yaşadım biliyor musun? Yüzde 90'ını anlatsam zaten öldürürler beni."

Her zaman doğruyu konuşan, doğrular ve iyilik için mücadele eden bir karaktere sahip olduğunu söyleyen Yusuf Güney, yaşadığı bilinç ve edindiği bilgiler ile yaşadıklarını anlatamayacağını söyledi. Güney, 

'Neler yaşadım biliyor musun? Anlatamıyorum gerçekten çoğunu anlayamıyorum. Yüzde 5'i yüzde 10'uyla buraya getirdiler beni. Yüzde 90'ını anlatsam zaten öldürürler beni.' sözleriyle dikkat çekti.

Emel Özuğur'un kim öldürür sorusuna ise 'şeytana hizmet edenler' yanıtını verdi!

Emel Özuğur'un kim öldürür sorusuna ise 'şeytana hizmet edenler' yanıtını verdi!

Güney, sunucu Emel Özuğur'a 'Bu zaman kadar doğruyu konuşanları ortadan kaldıranlar, kim olacak? Şeytana hizmet edenler, şeytana ruhunu satanlar, insanları kaldıranlar, kötülüğe hizmet edenler.' şeklinde açıklama yaptı.

Güney, söz ettiği güçlerin sürekli doğruları konuşmasından rahatsız olduğunu da iddia etti.

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"Sağ elime dünyayı sol elime güneşi vermek istediler ben istemedim. Susmamı istediler! Susmadım... "

"Sağ elime dünyayı sol elime güneşi vermek istediler ben istemedim. Susmamı istediler! Susmadım... "

İddialara göre bildiklerini anlatmaması için Güney'e büyük vaatlerde bulunuldu. Adeta sağ eline dünyayı sol eline güneşi vermek istediler. Yusuf Güney yaşananları, 'Önce yağdırdılar kabul etmedim. Sonra kenara çekip kızdılar işinize bakın dedim. Sökmez bana bu baskılar dedim.' sözleriyle açıkladı.

Yusuf Güney, daha sonra 6 Şubat depreminde yaşadıklarını anlattı ve tüm siyasilere de isyan etti.

Yusuf Güney, daha sonra 6 Şubat depreminde yaşadıklarını anlattı ve tüm siyasilere de isyan etti.

'Elbistan'da neler gördüm neler, anlatsam başım ciddi belaya girer' açıklamasında bulunduktan sonra kızgınlığını da belirtti. 

Deprem sürecinde çektiği video ile isyan ettiği günler hatırlatılınca, 'Ahlaksızlık vardı orada anladınız mı. Çok büyük ahlaksızlık vardı insanları göz göre göre orada ölüme terkettiler. Bunu da açık bir şekilde söylüyorum bıraksınlar o işleri. Ben bu saatten sonra artık gemileri yakmış bir adamım. Utanmıyorlar bir de ya, utanmadan bir de seçimler geldi çıkmışlar hepsi için söylüyorum bu arada bak sağı, solu, ortası yok bu işin. Utanmadan gittiler bir de insanlardan oy dinleniyor. Yazık günah ya!' diyerek bir kez daha isyan etti.

Hz. Yusuf'un rüyasına değindi: "7 yıl kıtlık 7 yıl bolluk yaşanacak" dedi!

Hz. Yusuf'un rüyasına değindi: "7 yıl kıtlık 7 yıl bolluk yaşanacak" dedi!

2030 yılına işaret etti! '2030'a kadar istediklerini yapacaklar' diyen ünlü şarkıcı, sonra uyananlar 'manada olanlar' ve uyanmayıp da maddenin kölesi olanlar 'teknolojinin kölesi olanlar' olarak ikiye ayrılacağız dedi. 

Güney'den bir 7 yıllık kıtlık iddiasının yanı sıra 'Antarktika'nın arkasında kapılar var.' iddiası da geldi. Güney, dünyada insan dışında varlıklar olduğuna inandığını, 'Buzulların arkasında insan olmayan varlıklar var.' diyerek savundu.

Yaklaşık bir senedir göçebe şekilde yaşıyor!

Yaklaşık bir senedir göçebe şekilde yaşıyor!

Güney, söz ettiği 'şeytana ruhunu satanların' konserlerinin son anda iptal olmasını sağladıklarını, iş yapmasına engel olmaya çalıştıklarını ve yıllardır tehdit edildiğini iddia etti. 

Şarkıcı Güney, yaklaşık bir yıldır biraz orada biraz burada göçebe şekilde yaşadığını da anlattı ve son olarak 'Çarem kalmadı, çok sevdiğim ülkemden gidiyorum' dedi. Ünlü şarkıcının tüm açıklamalarını dinlemek için Emel Özuğur'un Youtube kanalında yayınlanan videosunu izleyebilirsiniz.

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