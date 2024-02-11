Yusuf Güney Başına Gelenleri Bir Bir Anlattı 'İnsan Olmayan Varlıklar Yaşıyor' İddiasıyla Herkesi Şoke Etti!
Yusuf Güney Başına Gelenleri Bir Bir Anlattı 'İnsan Olmayan Varlıklar Yaşıyor' İddiasıyla Herkesi Şoke Etti!
Son dönemlerde astral seyahatleriyle gündeme gelen Yusuf Güney'den dikkat çeken bir açıklama daha geldi! Daha önce pandemi döneminde yaptığı astral seyahatte 12'li masa toplantısına şahit olduğunu iddia eden Güney, bir süre önce Kenan Işık hakkında enteresan açıklamalarda bulunmuştu. Bu kez de Emel Özuğur'un programına konuk olan Güney, 6 Şubat depreminden buzulların ardındaki insan dışı yaşama kadar pek çok konuya değindi.
İşte, Yusuf Güney'in astral yolculuğu hakkında merak edilenler...
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Ünlü şarkıcı Yusuf Güney, daha önce pandemi döneminin planlandığını ve 12'li masanın toplantısına konuk olduğunu iddia etmişti.
Güney, geçtiğimiz günlerde astral gezileri sırasında 3 Türk ile karşılaştığını da anlattı!
Yusuf Güney'in 6 Şubat depreminden buzulların ardındaki farklı yaşam formlarına anlattıkları ise bu kez herkesi şaşkına çevirdi.
Ünlü şarkıcıdan şaşırtıcı itiraf: "Neler yaşadım biliyor musun? Yüzde 90'ını anlatsam zaten öldürürler beni."
Emel Özuğur'un kim öldürür sorusuna ise 'şeytana hizmet edenler' yanıtını verdi!
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"Sağ elime dünyayı sol elime güneşi vermek istediler ben istemedim. Susmamı istediler! Susmadım... "
Yusuf Güney, daha sonra 6 Şubat depreminde yaşadıklarını anlattı ve tüm siyasilere de isyan etti.
Hz. Yusuf'un rüyasına değindi: "7 yıl kıtlık 7 yıl bolluk yaşanacak" dedi!
Yaklaşık bir senedir göçebe şekilde yaşıyor!
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