Yusuf Güney Başına Gelenleri Bir Bir Anlattı 'İnsan Olmayan Varlıklar Yaşıyor' İddiasıyla Herkesi Şoke Etti!

Her zaman doğruyu konuşan, doğrular ve iyilik için mücadele eden bir karaktere sahip olduğunu söyleyen Yusuf Güney, yaşadığı bilinç ve edindiği bilgiler ile yaşadıklarını anlatamayacağını söyledi. Güney,

'Neler yaşadım biliyor musun? Anlatamıyorum gerçekten çoğunu anlayamıyorum. Yüzde 5'i yüzde 10'uyla buraya getirdiler beni. Yüzde 90'ını anlatsam zaten öldürürler beni.' sözleriyle dikkat çekti.