Gülşen'le Yarınlar Yokmuş Gibi Dans Eden Edis'in Yeni Kıvırcık İmajı "Bu Ne Hal?" Dedirtti!
Gülşen'le Yarınlar Yokmuş Gibi Dans Eden Edis'in Yeni Kıvırcık İmajı "Bu Ne Hal?" Dedirtti!
Gülşen'in Volkswagen Arena'daki son konserine konuk olan Edis, hem dansı, hem kombini hem de yeni imajıyla gündemin ortasına bomba gibi oturdu. Edis'in son hali bu sefer tam not alamadı...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Pop müziğin ışık hızıyla yükselen yıldızı Edis, kısa bir süre içerisinde hem sempatikliği hem de kendine has tarzıyla tüm gözleri üzerine çekmeyi başardı biliyorsunuz!
Genç kızların sevgilisi haline gelen ünlü şarkıcı, ilk günden bu yana birçok kez imajını değiştirdi, hepsini de bir şekilde hazmettik, sindirdik ve alıştık.
Fakat bir anda ilk günlerine dönmeye karar veren Edis, kıvırcık ve uzun saçlarıyla "bu sefer olmadı" dedirtti.
Gülşen'le daha önce Nirvana'da en son da Serdar Ortaç'ın Sor şarkısında düet yapan Edis, Gülşen'in Volkswagen Arena'daki konserine konuk oldu.
İkilinin dansı olay oldu o ayrı... Ama asıl göze batan Edis'in kombini ve yeni imajıydı! Buyurun, önce şöyle bir inceleyelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Sonra da kim neler demiş, Edis'i kimlere benzetmiş beraber bakalım! 👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın