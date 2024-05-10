Ülkece Ana Karnında Öğrenmiş Gibi Uyguladığımız Heimlich Manevrası Hakkında İki Çift Lafı Olan Kişiler
Ülkece Ana Karnında Öğrenmiş Gibi Uyguladığımız Heimlich Manevrası Hakkında İki Çift Lafı Olan Kişiler
Ülkece mahir olduğumuz konular var... Bunlardan son zamanlarda fark ettiğimiz de en etkili acil yardım yöntemlerinden Heimlich Manevrası. Boğulma veya soluk borusuna yemek kaçması durumunda uygulanan bu yöntem haberlerde sık sık karşımıza çıkıyor. Her seferinde de sıradan vatandaş ustaca manevralarıyla boğulmak üzere olan kişinin hayatını kurtarıyor.
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Benzer durumlarla neredeyse her gün karşılaşınca tespitlerin de gelmesi Twitter için normal bir durum.
Evde denemeyin!
Korkanlar da var.
Korku da oluştu.
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Ah be...
Müthiş bir olay!
Aman ha!
Helal olsun bize!
Bu da mümkün...
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Allah korusun.
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Ve kedi videoları...
Araştırılsın.
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Bu da doğru.
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Ata sporu olmadı ama geleneksel Türk sporu olabilir :D
Bir de suni teneffüs benimsenirse tamam. Kaderci bir tiranlığa inat ilk yardım konusunda belirli bir seviyeye gelmiş olunur.
Onu yapamazlar hemen telefonlar çıkar çekmeye başlarlar teyzelerde vah vah kim bilir ne içmiş der ambulansı arasınlar dokunmadan yeter neler gördük ilk yardı... Devamını Gör
heimlich denince aklıma yılan hikayesinde ki cem geliyor 😅😅