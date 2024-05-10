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Ülkece Ana Karnında Öğrenmiş Gibi Uyguladığımız Heimlich Manevrası Hakkında İki Çift Lafı Olan Kişiler

Ülkece Ana Karnında Öğrenmiş Gibi Uyguladığımız Heimlich Manevrası Hakkında İki Çift Lafı Olan Kişiler

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
10.05.2024 - 14:59

Ülkece mahir olduğumuz konular var... Bunlardan son zamanlarda fark ettiğimiz de en etkili acil yardım yöntemlerinden Heimlich Manevrası. Boğulma veya soluk borusuna yemek kaçması durumunda uygulanan bu yöntem haberlerde sık sık karşımıza çıkıyor. Her seferinde de sıradan vatandaş ustaca manevralarıyla boğulmak üzere olan kişinin hayatını kurtarıyor.

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Benzer durumlarla neredeyse her gün karşılaşınca tespitlerin de gelmesi Twitter için normal bir durum.

Benzer durumlarla neredeyse her gün karşılaşınca tespitlerin de gelmesi Twitter için normal bir durum.
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Evde denemeyin!

Evde denemeyin!
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Korkanlar da var.

Korkanlar da var.
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Korku da oluştu.

Korku da oluştu.
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Ah be...

Ah be...
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Müthiş bir olay!

Müthiş bir olay!
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Aman ha!

Aman ha!
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Helal olsun bize!

Helal olsun bize!
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Bu da mümkün...

Bu da mümkün...
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Allah korusun.

Allah korusun.
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Ve kedi videoları...

Ve kedi videoları...
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Araştırılsın.

Araştırılsın.
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Bu da doğru.

Bu da doğru.
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mamamia

Ata sporu olmadı ama geleneksel Türk sporu olabilir :D

Bozkurt

Bir de suni teneffüs benimsenirse tamam. Kaderci bir tiranlığa inat ilk yardım konusunda belirli bir seviyeye gelmiş olunur.

ömer

Onu yapamazlar hemen telefonlar çıkar çekmeye başlarlar teyzelerde vah vah kim bilir ne içmiş der ambulansı arasınlar dokunmadan yeter neler gördük ilk yardı... Devamını Gör

Gırgır

heimlich denince aklıma yılan hikayesinde ki cem geliyor 😅😅