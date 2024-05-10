Ülkece Ana Karnında Öğrenmiş Gibi Uyguladığımız Heimlich Manevrası Hakkında İki Çift Lafı Olan Kişiler

Ülkece mahir olduğumuz konular var... Bunlardan son zamanlarda fark ettiğimiz de en etkili acil yardım yöntemlerinden Heimlich Manevrası. Boğulma veya soluk borusuna yemek kaçması durumunda uygulanan bu yöntem haberlerde sık sık karşımıza çıkıyor. Her seferinde de sıradan vatandaş ustaca manevralarıyla boğulmak üzere olan kişinin hayatını kurtarıyor.