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Türk Gelenek ve Göreneklerinin Sevmedikleri Yanlarını Cesurca Paylaşan Kişiler

Türk Gelenek ve Göreneklerinin Sevmedikleri Yanlarını Cesurca Paylaşan Kişiler

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
14.05.2024 - 16:54

Gelenek ve görenekler bir toplumun kültürünü etkileyen olgular olsa da her gelenek ve görenek pek çok kişi tarafından benimsenmiyor, hatta zararlı oldukları düşünülüyor. Twitter'da da bu adetlerimiz üzerine bir soru soruldu ve normal görünmesine rağmen hoşlanılmayan gelenek ve görenekler paylaşıldı.

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Soru şöyleydi 👇

Soru şöyleydi 👇

Yanıtlar ise genelde insan ilişkileriyle ilgiliydi.

Yanıtlar ise genelde insan ilişkileriyle ilgiliydi.
twitter.com

Tabii misafirlik de kanayan yara.

Tabii misafirlik de kanayan yara.
twitter.com

Şehirdeki davul zurna...

Şehirdeki davul zurna...
twitter.com

Bazıları oldukça öfkeliydi.

Bazıları oldukça öfkeliydi.
twitter.com
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Cenazelerde de bir bilincin oluşması lazım.

Cenazelerde de bir bilincin oluşması lazım.
twitter.com

Akrabalık yanıtları da oldukça fazlaydı.

Akrabalık yanıtları da oldukça fazlaydı.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

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👇
twitter.com

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👇
twitter.com
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twitter.com

Bazı hal ve hareketler de var bu listede.

Bazı hal ve hareketler de var bu listede.
twitter.com

Pek çok kişiye göre değişmesi gereken bir adet...

Pek çok kişiye göre değişmesi gereken bir adet...
twitter.com

Siz ne düşüyorsunuz?

Siz ne düşüyorsunuz?
twitter.com
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