Türk Gelenek ve Göreneklerinin Sevmedikleri Yanlarını Cesurca Paylaşan Kişiler
Türk Gelenek ve Göreneklerinin Sevmedikleri Yanlarını Cesurca Paylaşan Kişiler
Gelenek ve görenekler bir toplumun kültürünü etkileyen olgular olsa da her gelenek ve görenek pek çok kişi tarafından benimsenmiyor, hatta zararlı oldukları düşünülüyor. Twitter'da da bu adetlerimiz üzerine bir soru soruldu ve normal görünmesine rağmen hoşlanılmayan gelenek ve görenekler paylaşıldı.
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Soru şöyleydi 👇
Yanıtlar ise genelde insan ilişkileriyle ilgiliydi.
Tabii misafirlik de kanayan yara.
Şehirdeki davul zurna...
Bazıları oldukça öfkeliydi.
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Cenazelerde de bir bilincin oluşması lazım.
Akrabalık yanıtları da oldukça fazlaydı.
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Bazı hal ve hareketler de var bu listede.
Pek çok kişiye göre değişmesi gereken bir adet...
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