Türk Gelenek ve Göreneklerinin Sevmedikleri Yanlarını Cesurca Paylaşan Kişiler

Gelenek ve görenekler bir toplumun kültürünü etkileyen olgular olsa da her gelenek ve görenek pek çok kişi tarafından benimsenmiyor, hatta zararlı oldukları düşünülüyor. Twitter'da da bu adetlerimiz üzerine bir soru soruldu ve normal görünmesine rağmen hoşlanılmayan gelenek ve görenekler paylaşıldı.