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Yapay Zekaya Şahit Olmakla Evinde Dizi İzlemeyi Kıyaslayan Twitter Kullanıcısı Kafaları Karıştırdı

Yapay Zekaya Şahit Olmakla Evinde Dizi İzlemeyi Kıyaslayan Twitter Kullanıcısı Kafaları Karıştırdı

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
14.05.2024 - 15:04

Son yıllarda Türkiye'den Batı ülkelerine pek çok kişi çalışmak için çıktı. Pek çoğu dev global firmalarda başarılı olsalar da Türkiye'den hem olumlu hem olumsuz anlamda kopamadı. Bir Silikon Vadisi çalışanı da Türkiye'de kalacağı senaryoda yapacaklarını paylaşınca tepkilere maruz kaldı.

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Şahit olduğu gelişmeleri de bir videoyla paylaştı.

Tabii tepkiler gecikmedi.

Tabii tepkiler gecikmedi.
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