Yapay Zekaya Şahit Olmakla Evinde Dizi İzlemeyi Kıyaslayan Twitter Kullanıcısı Kafaları Karıştırdı
Yapay Zekaya Şahit Olmakla Evinde Dizi İzlemeyi Kıyaslayan Twitter Kullanıcısı Kafaları Karıştırdı
Son yıllarda Türkiye'den Batı ülkelerine pek çok kişi çalışmak için çıktı. Pek çoğu dev global firmalarda başarılı olsalar da Türkiye'den hem olumlu hem olumsuz anlamda kopamadı. Bir Silikon Vadisi çalışanı da Türkiye'de kalacağı senaryoda yapacaklarını paylaşınca tepkilere maruz kaldı.
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Paylaşım şöyle 👇
Şahit olduğu gelişmeleri de bir videoyla paylaştı.
Tabii tepkiler gecikmedi.
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