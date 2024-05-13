Bir Öğretmenin Z Kuşağındaki Empati Eksikliğine Dair Tespitleri Tartışma Yarattı

Koca bir nesil duygusuz, empati yoksunu olarak yetişiyor. Ve kendi başlarına gelmediği müddetçe o şiddetin öznesi olabileceklerine hiç ihtimal vermiyorlar.

Kız öğrenciler arasında kimin erkek arkadaşı daha belalı diye diyaloglar oluyor. Kendilerine belalı tipleri bulunca havalı olduklarını düşünüyorlar. Artık kaçıncı seviye olduğunu düşünemediğim bir gaflet içerisindeler. Şok oluyorum.