Bir Öğretmenin Z Kuşağındaki Empati Eksikliğine Dair Tespitleri Tartışma Yarattı
Bir Öğretmenin Z Kuşağındaki Empati Eksikliğine Dair Tespitleri Tartışma Yarattı
Eski kuşağın yeni kuşağı eleştirmesine tarihteki ilk yazılı kayıtlarda bile şahit olabiliyoruz. Ancak en çok konuşulan kuşak Z kuşağı. Artık iş hayatına da giren Z kuşağı hakkında sürekli araştırmalar, gözlemler paylaşılıyor. Twitter'da bir öğretmen de geçtiğimiz gün eski öğrencisi tarafından katledilen öğretmenin anmasında yaşadıklarını anlattı ve bu yazı reaksiyonları da beraberinde getirdi.
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Tartışmalara neden olan paylaşım şöyle;
Ben kendimce bir teşhis koydum. Şiddetin pornografisi yüzünden.
Bu tv'lerde, sosyal medyada her şeyi, tüm o şiddeti çıplak bir şekilde ortaya koymamız, sürekli şiddet içerikli haberler yapmamız, gündüz kuşağını içeriği bu olan programlara ayırmamız, ana haberlerin yarısından fazlasının sadece kavga, gürültü, kan, ölüm üzerinden akması...
Ancak bu kuşağın her üyesinin aynı olmadığı da öne sürüldü.
Tabii helikopter ebeveynler de işin içine girdi.
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MEB'de de sorumluluk olduğu öne sürüldü.
Deprem bölgesinden bir öğretmenin gözlemleri 👇
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Farklı düşünenler de var.
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