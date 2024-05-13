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Bir Öğretmenin Z Kuşağındaki Empati Eksikliğine Dair Tespitleri Tartışma Yarattı

Bir Öğretmenin Z Kuşağındaki Empati Eksikliğine Dair Tespitleri Tartışma Yarattı

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
13.05.2024 - 15:24

Eski kuşağın yeni kuşağı eleştirmesine tarihteki ilk yazılı kayıtlarda bile şahit olabiliyoruz. Ancak en çok konuşulan kuşak Z kuşağı. Artık iş hayatına da giren Z kuşağı hakkında sürekli araştırmalar, gözlemler paylaşılıyor. Twitter'da bir öğretmen de geçtiğimiz gün eski öğrencisi tarafından katledilen öğretmenin anmasında yaşadıklarını anlattı ve bu yazı reaksiyonları da beraberinde getirdi.

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Tartışmalara neden olan paylaşım şöyle;

Tartışmalara neden olan paylaşım şöyle;

Aynı mesele Filistin meselesinde de böyle. Ya da herhangi bir acı olayda. Geçen yıl yaşanan 6 Şubat sonrasında da benzeri şeyler olmuştu.

Ben kendimce bir teşhis koydum. Şiddetin pornografisi yüzünden.

Ben kendimce bir teşhis koydum. Şiddetin pornografisi yüzünden.

Çocuklar okulda bayılarak merdivenden yuvarlanan arkadaşlarını dahi diğerlerine haber verirken gülerek, çok eğlenceli bişeymiş gibi anlatıyor. Geçtim yüzlerce km ötedeki mevzuyu, gözleri önünde olup bitene böyle yaklaşıyorlar. Ellerinde telefon olsa çekim yapacaklar.

Bu tv'lerde, sosyal medyada her şeyi, tüm o şiddeti çıplak bir şekilde ortaya koymamız, sürekli şiddet içerikli haberler yapmamız, gündüz kuşağını içeriği bu olan programlara ayırmamız, ana haberlerin yarısından fazlasının sadece kavga, gürültü, kan, ölüm üzerinden akması...

Bu tv'lerde, sosyal medyada her şeyi, tüm o şiddeti çıplak bir şekilde ortaya koymamız, sürekli şiddet içerikli haberler yapmamız, gündüz kuşağını içeriği bu olan programlara ayırmamız, ana haberlerin yarısından fazlasının sadece kavga, gürültü, kan, ölüm üzerinden akması...

Koca bir nesil duygusuz, empati yoksunu olarak yetişiyor. Ve kendi başlarına gelmediği müddetçe o şiddetin öznesi olabileceklerine hiç ihtimal vermiyorlar.

Kız öğrenciler arasında kimin erkek arkadaşı daha belalı diye diyaloglar oluyor. Kendilerine belalı tipleri bulunca havalı olduklarını düşünüyorlar. Artık kaçıncı seviye olduğunu düşünemediğim bir gaflet içerisindeler. Şok oluyorum.

Ancak bu kuşağın her üyesinin aynı olmadığı da öne sürüldü.

Ancak bu kuşağın her üyesinin aynı olmadığı da öne sürüldü.

Tabii helikopter ebeveynler de işin içine girdi.

Tabii helikopter ebeveynler de işin içine girdi.
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MEB'de de sorumluluk olduğu öne sürüldü.

MEB'de de sorumluluk olduğu öne sürüldü.

Deprem bölgesinden bir öğretmenin gözlemleri 👇

Deprem bölgesinden bir öğretmenin gözlemleri 👇

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Farklı düşünenler de var.

Farklı düşünenler de var.

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