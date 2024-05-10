Işık Hızında Verdiği Ayarlarla Dürümü Kadar Hazırcevaplığıyla Fenomen Olan Dürümcü
Işık Hızında Verdiği Ayarlarla Dürümü Kadar Hazırcevaplığıyla Fenomen Olan Dürümcü
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Dürümcü Abuzer Usta, geçtiğimiz yıl yaşanan deprem felaketinin ardından Kahramanmaraş'tan Isparta'ya taşınmış. Ancak yılmayıp sosyal medyanın da yardımıyla ününü önce Isparta sonra Türkiye'ye duyurmuş.
Asıl olayı ise verdiği yanıtlar...
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