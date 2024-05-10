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Işık Hızında Verdiği Ayarlarla Dürümü Kadar Hazırcevaplığıyla Fenomen Olan Dürümcü

Işık Hızında Verdiği Ayarlarla Dürümü Kadar Hazırcevaplığıyla Fenomen Olan Dürümcü

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
10.05.2024 - 16:35

Komedi bizde sadece komedyenlere has bir meslek değil. Pek çok farklı meslek grubundan insanın part time olarak yaptığı bir iş. Isparta'da seyyar tezgahında geceleri açtığı tezgahla bilinen Abuzer Usta sosyal medyadaki yanıtlarıyla da fenomen oldu.

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Dürümcü Abuzer Usta, geçtiğimiz yıl yaşanan deprem felaketinin ardından Kahramanmaraş'tan Isparta'ya taşınmış. Ancak yılmayıp sosyal medyanın da yardımıyla ününü önce Isparta sonra Türkiye'ye duyurmuş.

Dürümcü Abuzer Usta, geçtiğimiz yıl yaşanan deprem felaketinin ardından Kahramanmaraş'tan Isparta'ya taşınmış. Ancak yılmayıp sosyal medyanın da yardımıyla ününü önce Isparta sonra Türkiye'ye duyurmuş.

Asıl olayı ise verdiği yanıtlar...

Asıl olayı ise verdiği yanıtlar...

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