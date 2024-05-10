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Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri

Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
10.05.2024 - 17:51

Bakalım Twitter mizahında geçtiğimiz hafta hangi tweetler öne çıkmış, en çok hangi hesaplar güldürmüş?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlayalım!

Başlayalım!
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Hıdırellez böyle geçti.

Hıdırellez böyle geçti.
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Dev bir tuvalet!

Dev bir tuvalet!
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Olur öyle şeyler...

Olur öyle şeyler...
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Nasipte kış dizisi de varmış.

Nasipte kış dizisi de varmış.
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Lif mi?

Lif mi?
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Anlamadık bu işi.

Anlamadık bu işi.
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Nasip değilmiş.

Nasip değilmiş.
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Helal size!

Helal size!
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Kaçlı lavaş bu?

Kaçlı lavaş bu?
twitter.com
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Bazı iç hesaplaşmalar...

Bazı iç hesaplaşmalar...
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Başarılı.

Başarılı.
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Olur zamanla.

Olur zamanla.
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Sesi kulağımıza geldi.

Sesi kulağımıza geldi.
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Haftaya yine buralardayız 👋

Haftaya yine buralardayız 👋
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