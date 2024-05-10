Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri
Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri
Bakalım Twitter mizahında geçtiğimiz hafta hangi tweetler öne çıkmış, en çok hangi hesaplar güldürmüş?
İyi eğlenceler 🚀
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Başlayalım!
Hıdırellez böyle geçti.
Dev bir tuvalet!
Olur öyle şeyler...
Nasipte kış dizisi de varmış.
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Lif mi?
Anlamadık bu işi.
Nasip değilmiş.
Helal size!
Kaçlı lavaş bu?
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Bazı iç hesaplaşmalar...
Başarılı.
Olur zamanla.
Sesi kulağımıza geldi.
Haftaya yine buralardayız 👋
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