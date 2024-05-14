Sosyal Medyada Yayılan "Yetiştirme Yurdu Çocuğu" İsimli Mezar Taşı İçimizi Burktu

Mezarlık ziyaretlerinde denk gelinen bazı mezar taşları diğerlerinden ayrılabiliyor. Kimi mezar taşlarında pek çok kişide olan isim soyisim ibarelerinin dışında farklı yazılarla da karşılaşabiliyoruz. Doğum tarihinden 17 yaşında vefat ettiği anlaşılan genç bir kızın mezar taşında yazılanlar da pek çok kişiyi hüzne boğdu.