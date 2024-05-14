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Sosyal Medyada Yayılan "Yetiştirme Yurdu Çocuğu" İsimli Mezar Taşı İçimizi Burktu

Sosyal Medyada Yayılan "Yetiştirme Yurdu Çocuğu" İsimli Mezar Taşı İçimizi Burktu

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
14.05.2024 - 16:14

Mezarlık ziyaretlerinde denk gelinen bazı mezar taşları diğerlerinden ayrılabiliyor. Kimi mezar taşlarında pek çok kişide olan isim soyisim ibarelerinin dışında farklı yazılarla da karşılaşabiliyoruz. Doğum tarihinden 17 yaşında vefat ettiği anlaşılan genç bir kızın mezar taşında yazılanlar da pek çok kişiyi hüzne boğdu.

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Bazen bir mezar taşında yazılan birkaç kelime bile insanı çoğu şeyi sorgulamaya itebiliyor.

Bazen bir mezar taşında yazılan birkaç kelime bile insanı çoğu şeyi sorgulamaya itebiliyor.

Bu tip mezar taşları da bir süredir sosyal medyaya düşüyor.

Bu tip mezar taşları da bir süredir sosyal medyaya düşüyor.

Üzerine konuşuluyor.

En son gündeme gelen mezar taşında ise "Yetiştirme Yurdu Kızı" ibaresi bulunuyordu.

En son gündeme gelen mezar taşında ise "Yetiştirme Yurdu Kızı" ibaresi bulunuyordu.
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Tabii bu üç kelime pek çok kişiyi hüzünlendirdi.

Tabii bu üç kelime pek çok kişiyi hüzünlendirdi.
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Kimsesiz insanları hatırlandı.

Kimsesiz insanları hatırlandı.
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Kafalarda soru işaretleri oluştu.

Kafalarda soru işaretleri oluştu.
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Tabii bunun iyi niyetle yapılan bir hareket olduğunu öne sürenler de oldu.

Tabii bunun iyi niyetle yapılan bir hareket olduğunu öne sürenler de oldu.
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Farklı örnekleri paylaşanlar da oldu.

Farklı örnekleri paylaşanlar da oldu.
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Siz ne düşünüyorsunuz?

Siz ne düşünüyorsunuz?
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frezzya

Nasıl yaşadı,neler çekti de nasıl öldü kim bilir kısacık hayatında.. Ölüm diye bir gerçek varken, her şey nasıl da anlamını yitiriyor bir anda :(

Mert Soylu

ismi bile mi yokmuş çocuğun. s