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Taksilerdeki Garip Objelerden Maddi Durumu Bitik Olanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Taksilerdeki Garip Objelerden Maddi Durumu Bitik Olanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
16.05.2024 - 18:05

Bakalım Perşembe günü mizahın lokomotifi Twitter'da en komik tweetler hangileriymiş?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlayalım!

Harika konseptmiş.

Harika konseptmiş.
twitter.com

Abinin maaş ne durumda acaba?

Abinin maaş ne durumda acaba?
twitter.com

Bravo bebekler!

Bravo bebekler!
twitter.com

Kendisi ünlü çizer Bülent Üstün.

Kendisi ünlü çizer Bülent Üstün.
twitter.com
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Ne çok ortak yönünüz varmış.

Ne çok ortak yönünüz varmış.
twitter.com

Stalklaman guzum.

Stalklaman guzum.
twitter.com

Muazzam bir konsept!

Muazzam bir konsept!
twitter.com

Kal bi' zahmet.

Kal bi' zahmet.
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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Aman!

Aman!
twitter.com

Haklı çıkarmış.

Haklı çıkarmış.
twitter.com

İçi fesat

İçi fesat
twitter.com

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
twitter.com

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