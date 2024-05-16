Taksilerdeki Garip Objelerden Maddi Durumu Bitik Olanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Taksilerdeki Garip Objelerden Maddi Durumu Bitik Olanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım Perşembe günü mizahın lokomotifi Twitter'da en komik tweetler hangileriymiş?
İyi eğlenceler 🚀
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Harika konseptmiş.
Abinin maaş ne durumda acaba?
Bravo bebekler!
Kendisi ünlü çizer Bülent Üstün.
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Ne çok ortak yönünüz varmış.
Stalklaman guzum.
Muazzam bir konsept!
Kal bi' zahmet.
👇
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Aman!
Haklı çıkarmış.
İçi fesat
Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
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