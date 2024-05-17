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Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri

Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
17.05.2024 - 17:22

Bakalım Twitter mizahında geçtiğimiz hafta hangi tweetler öne çıkmış, en çok hangi hesaplar güldürmüş?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlayalım!

Başlayalım!
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Aşırı bilimsel oldu bu.

Aşırı bilimsel oldu bu.
twitter.com

Helal sana Aslan Market

Helal sana Aslan Market
twitter.com

Gerçek vesvese budur.

Gerçek vesvese budur.
twitter.com

Pina Colada?

Pina Colada?
twitter.com
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👇

👇
twitter.com

Biraz da Şerbo.

Biraz da Şerbo.
twitter.com

🤔

🤔
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Buna benzeyen arkadaşın yoksa bu sensin.

Buna benzeyen arkadaşın yoksa bu sensin.
twitter.com
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Kutlu olsun.

Kutlu olsun.
twitter.com

Retro

Retro
twitter.com

Olabilir.

Olabilir.
twitter.com

Sınıfsaldır.

Sınıfsaldır.
twitter.com

Bizce komik.

Bizce komik.
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Sonuna kadar okumak lazımmış.

Sonuna kadar okumak lazımmış.
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Ev Riva'da olabilir mi?

Ev Riva'da olabilir mi?
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Yine de üzdü.

Yine de üzdü.
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Çoban salata!

Çoban salata!
twitter.com

Bir yerden tanıdık gelmişti.

Bir yerden tanıdık gelmişti.
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Haftaya tekrar görüşmek üzere 👋

Haftaya tekrar görüşmek üzere 👋
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