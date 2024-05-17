Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri
Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri
Bakalım Twitter mizahında geçtiğimiz hafta hangi tweetler öne çıkmış, en çok hangi hesaplar güldürmüş?
İyi eğlenceler 🚀
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Başlayalım!
Aşırı bilimsel oldu bu.
Helal sana Aslan Market
Gerçek vesvese budur.
Pina Colada?
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👇
Biraz da Şerbo.
🤔
👇
Buna benzeyen arkadaşın yoksa bu sensin.
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Kutlu olsun.
Retro
Olabilir.
Sınıfsaldır.
Bizce komik.
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Sonuna kadar okumak lazımmış.
Ev Riva'da olabilir mi?
Yine de üzdü.
Çoban salata!
Bir yerden tanıdık gelmişti.
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Haftaya tekrar görüşmek üzere 👋
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