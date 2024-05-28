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Tuvaletinin Geldiğini Otobüsteki Yolculara Duyuran Şoför Yüzünden Rezil Olan Twitter Kullanıcısı

Tuvaletinin Geldiğini Otobüsteki Yolculara Duyuran Şoför Yüzünden Rezil Olan Twitter Kullanıcısı

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
28.05.2024 - 16:15

Eğer sosyal anksiyeteniz varsa toplu taşıma yanında belirli sorunları doğurabiliyor. Olay şehirlerarası bir otobüs terminalindeyse ve kaptan da biraz açık sözlüyse tüm bu bileşenler Twitter'ı kırıp geçiren bir flooda dönüşebiliyor.

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Hatırlarsanız şu paylaşım epey bir viral olmuştu.

Hatırlarsanız şu paylaşım epey bir viral olmuştu.
twitter.com

Hatta sosyal medyadan çıkıp bizim gündemimize bile girdi.

Bu durum viral olunca benzer rezillik anıları da üst üste geldi. Ancak en çok konuşulan bu oldu 👇

Bu durum viral olunca benzer rezillik anıları da üst üste geldi. Ancak en çok konuşulan bu oldu 👇
twitter.com

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👇
twitter.com

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👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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twitter.com
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Zeynep Yılmaz

Ben de Bursa'ya giderken otobüsü durdurmak zorunda kalmıştım. Herkese teşekkür ettim binince. Altıma yapsam daha mı iyiydi? Olur öyle şeyler :D