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Bebeğine Uyuması İçin Ateş Düşürücü İçiren Anne Tartışmaların Odağında

Bebeğine Uyuması İçin Ateş Düşürücü İçiren Anne Tartışmaların Odağında

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
29.05.2024 - 11:37

Çocukların iyi niyetli veya kötü niyetli şekilde olsun yanlış yetiştirildiği haberleri sık sık görürüz. Burada da anne babalık ehliyeti gerekli mi tartışmaları ortaya çıkar. TikTok'ta bir videoya gelen yorum ise bu tartışmaları tekrar alevlendirdi. Çocuğu uyusun diye ateş düşürücü veren anne Twitter'da tartışma yarattı.

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Paylaşım şöyle 👇

Paylaşım şöyle 👇

Tepki çeken yorum da bu 👇

Tepki çeken yorum da bu 👇

Anneye tepkiler yağdı.

Anneye tepkiler yağdı.
twitter.com

Başka kötü örneklerle karşılaşanlar da katıldı.

Başka kötü örneklerle karşılaşanlar da katıldı.
twitter.com

Tabii bu çocuğu tek yetiştiren anne değil.

Tabii bu çocuğu tek yetiştiren anne değil.
twitter.com
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twitter.com

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twitter.com

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twitter.com
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