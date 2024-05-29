Bebeğine Uyuması İçin Ateş Düşürücü İçiren Anne Tartışmaların Odağında

Çocukların iyi niyetli veya kötü niyetli şekilde olsun yanlış yetiştirildiği haberleri sık sık görürüz. Burada da anne babalık ehliyeti gerekli mi tartışmaları ortaya çıkar. TikTok'ta bir videoya gelen yorum ise bu tartışmaları tekrar alevlendirdi. Çocuğu uyusun diye ateş düşürücü veren anne Twitter'da tartışma yarattı.