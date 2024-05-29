Bebeğine Uyuması İçin Ateş Düşürücü İçiren Anne Tartışmaların Odağında
Bebeğine Uyuması İçin Ateş Düşürücü İçiren Anne Tartışmaların Odağında
Çocukların iyi niyetli veya kötü niyetli şekilde olsun yanlış yetiştirildiği haberleri sık sık görürüz. Burada da anne babalık ehliyeti gerekli mi tartışmaları ortaya çıkar. TikTok'ta bir videoya gelen yorum ise bu tartışmaları tekrar alevlendirdi. Çocuğu uyusun diye ateş düşürücü veren anne Twitter'da tartışma yarattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Paylaşım şöyle 👇
Tepki çeken yorum da bu 👇
Anneye tepkiler yağdı.
Başka kötü örneklerle karşılaşanlar da katıldı.
Tabii bu çocuğu tek yetiştiren anne değil.
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın