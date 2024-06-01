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3-0 Kazandık: Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde Güney Kore'yi Rahat Geçti

3-0 Kazandık: Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde Güney Kore'yi Rahat Geçti

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
01.06.2024 - 22:19

Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi’ndeki galibiyet serisi devam ediyor. Güney Kore ile karşılaşan Ay-yıldızlılar, rakibini 3-0 mağlup etti ve üst üste dördüncü galibiyetini aldı.

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi’ndeki yedinci maçında Güney Kore ile karşılaştı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi’ndeki yedinci maçında Güney Kore ile karşılaştı.

Filenin Sultanları, Derya Cebecioğlu'nun etkili oyunu ile ilk seti 25-20 önde kapadı ve skoru 1-0 yaptı.

Filenin Sultanları, Derya Cebecioğlu'nun etkili oyunu ile ilk seti 25-20 önde kapadı ve skoru 1-0 yaptı.

İkinci sete 5-0'la başlayan Ay-yıldızlılar, savunmadaki başarısıyla seti, 25-15 kazandı. Maçta durum, 2-0 oldu.

İkinci sete 5-0'la başlayan Ay-yıldızlılar, savunmadaki başarısıyla seti, 25-15 kazandı. Maçta durum, 2-0 oldu.

Filenin Sultanları oldukça çekişmeli geçen üçüncü setten de galip ayrıldı. Milliler, Güney Kore karşısında üçüncü seti 25-20 üstün tamamladı ve maçı set vermeden kazandı.

Filenin Sultanları oldukça çekişmeli geçen üçüncü setten de galip ayrıldı. Milliler, Güney Kore karşısında üçüncü seti 25-20 üstün tamamladı ve maçı set vermeden kazandı.
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