3-0 Kazandık: Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde Güney Kore'yi Rahat Geçti
3-0 Kazandık: Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde Güney Kore'yi Rahat Geçti
Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi’ndeki galibiyet serisi devam ediyor. Güney Kore ile karşılaşan Ay-yıldızlılar, rakibini 3-0 mağlup etti ve üst üste dördüncü galibiyetini aldı.
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi’ndeki yedinci maçında Güney Kore ile karşılaştı.
Filenin Sultanları, Derya Cebecioğlu'nun etkili oyunu ile ilk seti 25-20 önde kapadı ve skoru 1-0 yaptı.
İkinci sete 5-0'la başlayan Ay-yıldızlılar, savunmadaki başarısıyla seti, 25-15 kazandı. Maçta durum, 2-0 oldu.
Filenin Sultanları oldukça çekişmeli geçen üçüncü setten de galip ayrıldı. Milliler, Güney Kore karşısında üçüncü seti 25-20 üstün tamamladı ve maçı set vermeden kazandı.
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