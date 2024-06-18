Türkiye- Gürcistan Karşılaşmasında Arda Güler'den Efsane Gol Gelince Arap Spiker Sevincine Hakim Olamadı!

Euro 2024 tüm hızıyla devam ederken, Türkiye bugün Gürcistan ile karşılaştı.
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Mert Müldür, 25. dakikadaki golü ile bizleri sevince boğmuştu.
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Ardından Arda Güler'den 65. dakikada gelen gol ile Türkiye, 2-1 öne geçmiş oldu. ''Altın çocuk''un efsanevi golü sevincimizi bine katladı. Arda Güler artık, Avrupa Şampiyonasının en genç gol atan futbolcusu konumunda.
Bu efsanevi anlara tüm dünya televizyonu şahitlik ederken, Arap bir spor spikeri de Arda'nın golüne kayıtsız kalamadı. Sevincini çığlıklarla yansıttı.
İşte o anlar;
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