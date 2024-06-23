Demet Akalın'ın Gül Gibi "Evli Mutlu Çocuklu"sunu Rezil Rüsva Eden Alizade, Şarkının Orijinalini Unutturdu!
Demet Akalın'ın Gül Gibi "Evli Mutlu Çocuklu"sunu Rezil Rüsva Eden Alizade, Şarkının Orijinalini Unutturdu!
Mağlup olduğumuz Türkiye - Portekiz maçına Sefo'yla beraber giden Alizade'nin maç öncesinde Demet Akalın'ın şarkısını seslendirdiği anlar kulak kanattı! 🙈
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Tarzı ve şarkılarıyla gündemden düşmeyen Türkçe Rap'in yeni ismi Alizade, diğer rapçilerle bir araya geldiğinde çektiği videolarla, enteresan açıklamaları ve deli dolu halleriyle sık sık dikkat çeken isimlerden biri haline geldi!
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En son Berkcan Güven'le davalık olan Alizade, Ezhel'le "kocam" ve annesiyle "kaynana" muhabbetiyle, bir de Sefo'yla yakınlığıyla dikkat çekmişti hatırlarsanız!
Geçtiğimiz gün gerçekleşen ve mağlup olduğumuz Türkiye - Portekiz maçına Sefo'yla beraber giden Alizade, bu sefer de Demet Akalın'ın ikonik şarkısı "Evli Mutlu Çocuklu"ya yorumuyla gündemin göbeğine oturdu!
Demo'nun şarkısını rezil rüsva eden Alizade'nin orijinalini unutturan yorumu kahkaha attırdı!
Buyurun, kim ne demiş beraber bakalım! 👇
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