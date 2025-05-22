Diyeti Dikkat Çekmişti: Zayıflığı Sebebiyle Tepki Çeken Sinem Ünsal'ın Sevenleri Sağlık Problemini Hatırlattı!

Daha önce bağırsak rahatsızlığı olduğunu “Bağırsak rahatsızlığım olduğu için mecburen bu şekilde besleniyorum. Yoksa tabii ki pizza ve makarna seviyorum. Ama süt ve süt ürünleri tüketemiyorum. Asıl ilginç olan, 8-9 yaşımdan beri et yemiyorum. Etin tadını bile bilmiyorum” sözleriyle aktaran Sinem Ünsal'ın kilosu X'te bir kullanıcının attığı tweetle gündeme geldi.