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Diyeti Dikkat Çekmişti: Zayıflığı Sebebiyle Tepki Çeken Sinem Ünsal'ın Sevenleri Sağlık Problemini Hatırlattı!

Diyeti Dikkat Çekmişti: Zayıflığı Sebebiyle Tepki Çeken Sinem Ünsal'ın Sevenleri Sağlık Problemini Hatırlattı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
22.05.2025 - 18:15

Uzak Şehir dizisinde canlandırdığı Alya karakteri ile başarıdan başarıya koşan oyuncu Sinem Ünsal, son dönemde hem projeleri hem de özel hayatıyla gündemde. Son zamanlarda kilosu ve beslenme alışkanlıklarından bahseden Sinem Ünsal diyetiyle gündeme gelmişti. Sosyal medyada bir kullanıcının kilosuna tepki göstermesi X platformunda büyük tartışma yarattı.

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Başrollerini Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın paylaştığı Uzak Şehir hem reytingleri hem oyuncu kadrosu hem de ikilinin uyumlarıyla çok sevildi.

Başrollerini Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın paylaştığı Uzak Şehir hem reytingleri hem oyuncu kadrosu hem de ikilinin uyumlarıyla çok sevildi.

'Mucize Doktor' dizisindeki Nazlı karakteriyle kalplere kazınan Ünsal, son dönemlerde sadece performansıyla değil, zarif tarzı ve özel hayatıyla da magazin gündeminden düşmüyor. Gerek oyunculuk tercihleriyle, gerekse estetik iddialarıyla adından söz ettiren Sinem Ünsal, artık sadece ‘rol aldığı dizi’yle değil, stiliyle ve hayranlarıyla kurduğu bağla da çok konuşuluyor.

Geçtiğimiz günlerde Cannes Film Festivali'ne katılan Sinem Ünsal, kırmızı halıdaki siyah tercihiyle dikkat çekmiş ve sosyal medyada eleştirilerin odağı olmuştu.

Geçtiğimiz günlerde Cannes Film Festivali'ne katılan Sinem Ünsal, kırmızı halıdaki siyah tercihiyle dikkat çekmiş ve sosyal medyada eleştirilerin odağı olmuştu.

Hayranları Ünsal’ın doğal şıklığını överken, kimileri ise Cannes gibi iddialı bir sahnede daha çarpıcı bir görünüm beklediklerini dile getirdi. Bu yıl festivale Hande Erçel, Özge Özacar ve Birce Akalay gibi isimlerin de katıldığı düşünüldüğünde, kıyaslamalar kaçınılmaz oldu. Her birinin stil tercihi mercek altına alınırken, Sinem Ünsal’ın Cannes çıkarması sınıfta kalmıştı.

Biz de detaylardan ve yapılan eleştirilerde bahsetmiştik:

Cannes pozlarının ve elbise tasarımının gündeme oturmasının ardından Sinem Ünsal'ın fiziği de konuşulur hale geldi.

Cannes pozlarının ve elbise tasarımının gündeme oturmasının ardından Sinem Ünsal'ın fiziği de konuşulur hale geldi.

Daha önce bağırsak rahatsızlığı olduğunu “Bağırsak rahatsızlığım olduğu için mecburen bu şekilde besleniyorum. Yoksa tabii ki pizza ve makarna seviyorum. Ama süt ve süt ürünleri tüketemiyorum. Asıl ilginç olan, 8-9 yaşımdan beri et yemiyorum. Etin tadını bile bilmiyorum” sözleriyle aktaran Sinem Ünsal'ın kilosu X'te bir kullanıcının attığı tweetle gündeme geldi.

Sinem Ünsal daha önce yaptığı diyetlerden böyle bahsetmişti:

Bu paylaşımın ardından Ünsal'ın sevenleri oyuncuyu savununca X'te tartışma ortamı oluştu.

Bu paylaşımın ardından Ünsal'ın sevenleri oyuncuyu savununca X'te tartışma ortamı oluştu.
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Son günlerde Sinem Ünsal’ın glütensiz beslenme tercihleri ve yeme alışkanlıkları magazin gündeminin en çok konuşulan konularından biri oldu.

Bazı kullanıcılar “Bu kadar zayıflıkla ileride ciddi sağlık sorunlarıyla karşılaşabilir” diyerek endişelerini dile getirirken, Ünsal'ın sağlık sorunlarını hatırlatan sevenleri tartışmaları alevlendirdi.

Gelen tepkilere gelin birlikte bakalım...

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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