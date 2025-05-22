Diyeti Dikkat Çekmişti: Zayıflığı Sebebiyle Tepki Çeken Sinem Ünsal'ın Sevenleri Sağlık Problemini Hatırlattı!
Uzak Şehir dizisinde canlandırdığı Alya karakteri ile başarıdan başarıya koşan oyuncu Sinem Ünsal, son dönemde hem projeleri hem de özel hayatıyla gündemde. Son zamanlarda kilosu ve beslenme alışkanlıklarından bahseden Sinem Ünsal diyetiyle gündeme gelmişti. Sosyal medyada bir kullanıcının kilosuna tepki göstermesi X platformunda büyük tartışma yarattı.
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Başrollerini Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın paylaştığı Uzak Şehir hem reytingleri hem oyuncu kadrosu hem de ikilinin uyumlarıyla çok sevildi.
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Geçtiğimiz günlerde Cannes Film Festivali'ne katılan Sinem Ünsal, kırmızı halıdaki siyah tercihiyle dikkat çekmiş ve sosyal medyada eleştirilerin odağı olmuştu.
Cannes pozlarının ve elbise tasarımının gündeme oturmasının ardından Sinem Ünsal'ın fiziği de konuşulur hale geldi.
Sinem Ünsal daha önce yaptığı diyetlerden böyle bahsetmişti:
Bu paylaşımın ardından Ünsal'ın sevenleri oyuncuyu savununca X'te tartışma ortamı oluştu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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