Berfu ve Eser Yenenler'in Denedikleri Çift Akımında Başarısız Olduğu Anlar X'te Alay Konusu Oldu!

Berfu ve Eser Yenenler'in Denedikleri Çift Akımında Başarısız Olduğu Anlar X'te Alay Konusu Oldu!

19.08.2025 - 15:09

Magazin dünyasının en bilinen çiftlerinden Berfu ve Eser Yenenler, sosyal medyadaki samimi paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Ancak son paylaşımları, büyük alay konusu oldu. Akım videolarıyla zaman zaman dillere düşen Yenenler çifti yine başarısız denemeleriyle adlarından bahsettirdi.

Türk televizyonunun en bilinen isimlerinden biri olan Eser Yenenler, yıllardır ekranlarda devam eden kariyerinin yanı sıra evliliğiyle de adından bahsettiriyor.

Stand-up gösterileri, talk show programları ve yarışma sunuculuğuyla tanınan Yenenler, son dönemde şov dünyasının yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. Ve tabii bu mutluluğu paylaştığı kişi artık tanımayanın kalmadığı eşi Berfu Yenenler.

Berfu Yenenler, ekranlarda ve güzellik yarışmalarında kendini gösterirken, Eser Yenenler ile hayatlarını birleştirerek televizyonun tanınan isimlerinden biri haline geldi.

Berfu ve Eser Yenenler, gündemde kalmayı sadece aşklarıyla değil, aynı zamanda şov dünyasındaki projeleriyle de başarıyor. Eser Yenenler, yıllardır farklı projelerle ekran karşısına geçerken Berfu Yenenler de kendi talk şovuyla adından bahsettiriyordu.

Ancak ikili sadece aileleri ve birliktelikleriyle değil sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla da öne çıkmaya devam ediyor.

Özellikle TikTok ve Instagram üzerinden paylaştıkları kısa videolarla akımlardan geri kalmayan ikili zaman zaman takipçilerini güldürse de çoğu kez sosyal medya kullanıcılarının diline düşüyor.

Yenenler çifti yine denedikleri bir çift akımıyla adlarından bahsettirdi. Eser Yenenler'in Berfu Yenenler'i omzuna almaya çalıştığı anlarda fıtığı attı!

O anlar X kullanıcılarının diline düştü!

