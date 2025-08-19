Berfu ve Eser Yenenler'in Denedikleri Çift Akımında Başarısız Olduğu Anlar X'te Alay Konusu Oldu!

Stand-up gösterileri, talk show programları ve yarışma sunuculuğuyla tanınan Yenenler, son dönemde şov dünyasının yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. Ve tabii bu mutluluğu paylaştığı kişi artık tanımayanın kalmadığı eşi Berfu Yenenler.

Berfu Yenenler, ekranlarda ve güzellik yarışmalarında kendini gösterirken, Eser Yenenler ile hayatlarını birleştirerek televizyonun tanınan isimlerinden biri haline geldi.

Berfu ve Eser Yenenler, gündemde kalmayı sadece aşklarıyla değil, aynı zamanda şov dünyasındaki projeleriyle de başarıyor. Eser Yenenler, yıllardır farklı projelerle ekran karşısına geçerken Berfu Yenenler de kendi talk şovuyla adından bahsettiriyordu.