Berfu ve Eser Yenenler'in Denedikleri Çift Akımında Başarısız Olduğu Anlar X'te Alay Konusu Oldu!
Magazin dünyasının en bilinen çiftlerinden Berfu ve Eser Yenenler, sosyal medyadaki samimi paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Ancak son paylaşımları, büyük alay konusu oldu. Akım videolarıyla zaman zaman dillere düşen Yenenler çifti yine başarısız denemeleriyle adlarından bahsettirdi.
Türk televizyonunun en bilinen isimlerinden biri olan Eser Yenenler, yıllardır ekranlarda devam eden kariyerinin yanı sıra evliliğiyle de adından bahsettiriyor.
Ancak ikili sadece aileleri ve birliktelikleriyle değil sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla da öne çıkmaya devam ediyor.
Yenenler çifti yine denedikleri bir çift akımıyla adlarından bahsettirdi. Eser Yenenler'in Berfu Yenenler'i omzuna almaya çalıştığı anlarda fıtığı attı!
O anlar X kullanıcılarının diline düştü!
