Playback'le Herkesi Kandırdı: Bir İçerik Üreticisi Justin Bieber Taklidi Yaparak Las Vegas'ta Konser Verdi!

Bieber, Baby, Sorry, Love Yourself gibi şarkılarıyla milyonların kalbini kazanırken, sadece müziğiyle değil, inişli çıkışlı özel hayatıyla da magazin gündeminden hiç düşmüyor. Son dönemde eşi Hailey Bieber’la yaşadığı tartışmalar ve sağlık sorunlarıyla adından bahsettiren isim bir süredir sevenlerini endişelendiriyor.

Fakat bu sefer gündeme gelmesinin nedeni kendisi değil, Bieber'a ikizi kadar benzeyen bir içerik üreticisi.