Playback'le Herkesi Kandırdı: Bir İçerik Üreticisi Justin Bieber Taklidi Yaparak Las Vegas'ta Konser Verdi!

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
19.08.2025 - 14:07

Justin Bieber, yıllardır hem şarkıları hem de özel hayatıyla gündemden düşmeyen bir isim. Müzik listelerini altüst eden Baby, Sorry ve Peaches gibi şarkılarla adından bahsettiren Bieber, bugün hala performansları ve magazin manşetlerine yansıyan halleriyle milyonların odağında. Ancak bu kez gündeme gelme nedeni bambaşkaydı. Las Vegas’ta yaşanan olayda herkes sahnede Justin Bieber’ı izlediğini sandı, fakat gerçek çok geçmeden ortaya çıktı!

Gelin detaylara birlikte bakalım!

Müzik dünyasının en bilinen isimlerinden biri olan Justin Bieber, çocuk yaşta keşfedildiği günden beri adını dünya çapında duyurmayı başarmıştı.

Bieber, Baby, Sorry, Love Yourself gibi şarkılarıyla milyonların kalbini kazanırken, sadece müziğiyle değil, inişli çıkışlı özel hayatıyla da magazin gündeminden hiç düşmüyor. Son dönemde eşi Hailey Bieber’la yaşadığı tartışmalar ve sağlık sorunlarıyla adından bahsettiren isim bir süredir sevenlerini endişelendiriyor.

Fakat bu sefer gündeme gelmesinin nedeni kendisi değil, Bieber'a ikizi kadar benzeyen bir içerik üreticisi.

Las Vegas'ın ünlü bir gece kulübünde gerçekleşen bir olay, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber’ın Las Vegas’taki bir gece kulübünde sahne aldığı düşünülürken, gerçek kısa sürede hem sosyal medyayı hem de hayranlarını ayağa kaldırdı.

Bir gece kulübünde sahnedeki isim Bieber değil, Fransız içerik üreticisi Dylan Desclos çıktı.

Justin Bieber’a olan benzerliğiyle dikkat çeken Dylan Desclos, Las Vegas’ın en popüler mekanlarından birinde sahneye çıktı.

Justin Bieber'ı taklit ederek sahneye çıkan Dylan Desclos'un gece kulübündeki güvenlik görevlilerini ve izleyicileri kandırdığı ortaya çıktı. 

Ortağını menajeri olarak gece kulübüne sokan ve sahneye çıkarak playback'le Justin Bieber şarkılarını sergileyen ismin bu performanstan ödeme aldığı da öğrenildi.

İlk bakışta seyirciler tarafından Justin Bieber olmadığı fark edilmeyen içerik üreticisi bir süre sonra durum ortaya çıkınca mekandan atıldı. Ayrıca Desclos'a 10 bin dolarlık alkol hesabı ödetildi. Tepki çeken isim sosyal medya hesaplarını kapattı.

O performansı da şöyle bırakalım:

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
futboltopu20

👍👍👏👏

Bozkurt

Çocuk, güvenliğin bostan korkuluğundan farksız olduğunu göstermiş.

