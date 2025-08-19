Playback'le Herkesi Kandırdı: Bir İçerik Üreticisi Justin Bieber Taklidi Yaparak Las Vegas'ta Konser Verdi!
Justin Bieber, yıllardır hem şarkıları hem de özel hayatıyla gündemden düşmeyen bir isim. Müzik listelerini altüst eden Baby, Sorry ve Peaches gibi şarkılarla adından bahsettiren Bieber, bugün hala performansları ve magazin manşetlerine yansıyan halleriyle milyonların odağında. Ancak bu kez gündeme gelme nedeni bambaşkaydı. Las Vegas’ta yaşanan olayda herkes sahnede Justin Bieber’ı izlediğini sandı, fakat gerçek çok geçmeden ortaya çıktı!
Gelin detaylara birlikte bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Müzik dünyasının en bilinen isimlerinden biri olan Justin Bieber, çocuk yaşta keşfedildiği günden beri adını dünya çapında duyurmayı başarmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Las Vegas'ın ünlü bir gece kulübünde gerçekleşen bir olay, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Justin Bieber’a olan benzerliğiyle dikkat çeken Dylan Desclos, Las Vegas’ın en popüler mekanlarından birinde sahneye çıktı.
O performansı da şöyle bırakalım:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
👍👍👏👏
Çocuk, güvenliğin bostan korkuluğundan farksız olduğunu göstermiş.
"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.