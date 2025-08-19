Gökhan Özoğuz ve Farah Zeynep Abdullah'tan Boşanma Üstüne Gelen "Aşk İtirafı" Paylaşımı X'te Gündem Oldu!
Uzun süredir magazin gündemini meşgul eden Farah Zeynep Abdullah ve Gökhan Özoğuz arasındaki aşk iddiaları, dün yapılan bir paylaşımla yeniden gündem oldu. Daha önce defalarca 'sadece arkadaşız' açıklamalarıyla gündeme gelen ikili, Farah Zeynep Abdullah'ın paylaştığı video ile X gündemine oturdu.
13 yıllık eşi ile Ocak ayında ani bir kararla boşanan Özoğuz'un Farah Zeynep Abdullah'la görüntüleri kısa sürede birçok yorum aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gökhan Özoğuz, geçtiğimiz aylarda 13 yıllık eşi Melis Ülken ile yollarını ayırma kararı almış, ikili boşandıkları haberiyle magazin manşetlerine yerleşerek büyük bir şok yaşatmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Boşanmanın ardından dedikoduların fitilini ateşleyen olay, Gökhan Özoğuz ve Farah Zeynep Abdullah’ın Londra’da görüntülenmesi oldu.
İddialarla gündeme gelmeye devam eden ikili dün paylaştıkları bir video ile yine gündeme bomba gibi düştü!
Gelin tepkilere birlikte bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın