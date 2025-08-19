Gökhan Özoğuz ve Farah Zeynep Abdullah'tan Boşanma Üstüne Gelen "Aşk İtirafı" Paylaşımı X'te Gündem Oldu!

Uzun süredir magazin gündemini meşgul eden Farah Zeynep Abdullah ve Gökhan Özoğuz arasındaki aşk iddiaları, dün yapılan bir paylaşımla yeniden gündem oldu. Daha önce defalarca 'sadece arkadaşız' açıklamalarıyla gündeme gelen ikili, Farah Zeynep Abdullah'ın paylaştığı video ile X gündemine oturdu.

13 yıllık eşi ile Ocak ayında ani bir kararla boşanan Özoğuz'un Farah Zeynep Abdullah'la görüntüleri kısa sürede birçok yorum aldı.