Gökhan Özoğuz ve Farah Zeynep Abdullah'tan Boşanma Üstüne Gelen "Aşk İtirafı" Paylaşımı X'te Gündem Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
19.08.2025 - 10:06

Uzun süredir magazin gündemini meşgul eden Farah Zeynep Abdullah ve Gökhan Özoğuz arasındaki aşk iddiaları, dün yapılan bir paylaşımla yeniden gündem oldu. Daha önce defalarca 'sadece arkadaşız' açıklamalarıyla gündeme gelen ikili, Farah Zeynep Abdullah'ın paylaştığı video ile X gündemine oturdu. 

13 yıllık eşi ile Ocak ayında ani bir kararla boşanan Özoğuz'un Farah Zeynep Abdullah'la görüntüleri kısa sürede birçok yorum aldı.

Gökhan Özoğuz, geçtiğimiz aylarda 13 yıllık eşi Melis Ülken ile yollarını ayırma kararı almış, ikili boşandıkları haberiyle magazin manşetlerine yerleşerek büyük bir şok yaşatmıştı.

Tek celsede gerçekleşen boşanma sonrası çiftin üç çocuğunun velayeti anneye verilmiş, Gökhan Özoğuz ise sessiz sedasız Londra’ya doğru yelken açmıştı. “Neden bu kadar ani bir boşanma oldu?” soruları henüz dillerden düşmemişken bambaşka bir iddia ortalığı karıştırmıştı.

Boşanmanın mürekkebi kurumadan, “Gökhan’ın Londra’da Farah Zeynep Abdullah’la yakınlaştığı” iddiaları gündeme bomba gibi düştü. İkilinin aynı çevrelerde görülmesi, hatta birlikte vakit geçirdiğine dair söylentiler sosyal medyada hızla yayılmıştı.

Gökhan Özoğuz ise bu aşk dedikodularını tiye almış, “Yeni film projemiz var, romantik komedi. Haberi yapan arkadaş senarist olmuş, Farah’a rol vermiş. Ne alaka yahu?” şeklinde konuşmuştu.

Ama gelin gör ki ne bu açıklama, ne de karşılıklı yapılan atışmalar, dedikoduların önünü kesebildi.

Boşanmanın ardından dedikoduların fitilini ateşleyen olay, Gökhan Özoğuz ve Farah Zeynep Abdullah’ın Londra’da görüntülenmesi oldu.

Dedikodular sürerken ikili bu sefer sahne ışıklarına takılmıştı! Farah Zeynep'in Athena konserinde görüntülendiği, hatta Farah’ın dikkat çekmemek için arka kapıdan çıkmayı tercih ettiği iddiaları magazin sayfalarını süslerken bambaşka bir bomba patlamıştı!

Önceki açıklamalarında aralarındaki ilişkinin sadece arkadaşlık olduğunu belirten ikili, Londra'daki görüntüleriyle bir kez daha aşk iddialarını alevlendirmişti.

İddialarla gündeme gelmeye devam eden ikili dün paylaştıkları bir video ile yine gündeme bomba gibi düştü!

Farah Zeynep Abdullah'ın sosyal medya hesabından Gökhan Özoğuz'la yaptığı paylaşım ses getirirken kimileri oyuncunun bu videoyu haberleri tiye almak için paylaştığını düşündü.

Abdullah'ın paylaşımındaki 'Gökhan bensiz yürüyormuşsun, magazinde Gökhan, Farah'sız yürüyormuş demişler. Arkadaşlar, bir daha Athena Gökhan'ı gösterirseniz, görürseniz yürüdüğünü bana haber verirseniz çok sevinirim.' ifadeleri dikkat çekerken bu paylaşım kısa sürede X'te gündeme oturdu.

Boşanmanın hemen ardından patlayan aşk iddialarının şimdi tescillendiği düşünülürken, kullanıcılar boşanmanın asıl nedeninin Gökhan ile Farah arasındaki bu ilişki olup olmadığını sorgulamaya başladı! Bazıları da alışkanlıkları gereği goygoy moduna geçip fırsatı kaçırmadı!

Farah Zeynep'in paylaşımının detaylarından bahsetmiştik:

Gelin tepkilere birlikte bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda
İçeriğin Devamı Aşağıda
İçeriğin Devamı Aşağıda
İçeriğin Devamı Aşağıda
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
