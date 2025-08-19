Rol Çaldı Denmişti: İrem Derici Başkasının Düğününde Evlenme Teklifi Almasıyla Gelen Eleştirilere Yanıt Verdi!

İkili, ilk kez birkaç ay önce yan yana görüntülendiğinde “yeni bir aşk mı?” soruları sorulmaya başlanmıştı. İrem Derici ise tipik dobra tavrıyla söylentilere başta sessiz kalsa da ve sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla aşk haberlerini doğrulamıştı. Çiftin eğlenceli videoları, tatil kareleri ve Derici’nin espirili açıklamaları ilgi çekerken geçtiğimiz hafta magazin sürpriz evlenme teklifiyle çalkalanmıştı.

İrem Derici, sevgilisi Melih Kunukçu’dan yakın arkadaşları Burak Bulut ve Eda Sakız’ın düğününde sürpriz bir evlilik teklifi aldı. Derici, teklife “Evet” demesinin ardından eleştiriler de beraberinde gelmişti.