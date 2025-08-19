onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Rol Çaldı Denmişti: İrem Derici Başkasının Düğününde Evlenme Teklifi Almasıyla Gelen Eleştirilere Yanıt Verdi!

Rol Çaldı Denmişti: İrem Derici Başkasının Düğününde Evlenme Teklifi Almasıyla Gelen Eleştirilere Yanıt Verdi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
19.08.2025 - 09:02

Düğünde gelen evlenme teklifi sonrası sosyal medyada “başkasının özel gününde rol çalmak” eleştirilerine maruz kalan İrem Derici, sessizliğini bozdu. Denizli konserinde sahnede konuşan ünlü şarkıcı, teklif sonrası sessizliğe gömülürken hem takipçilerinin “neden paylaşmıyorsun, yüzüğü göstersene” ısrarına hem de yapılan yorumlara yanıt verdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türk pop müziğinin en renkli ve en çok konuşulan isimlerinden biri olan İrem Derici, sadece şarkılarıyla değil, özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.

Türk pop müziğinin en renkli ve en çok konuşulan isimlerinden biri olan İrem Derici, sadece şarkılarıyla değil, özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.

Kariyerinin ilk günlerinden beri “dobra açıklamaları” ve çalkantılı aşk hayatıyla adından sıkça söz ettiren Derici, bu kez mutluluğu yeni sevgilisi Melih Kunukçu ile buldu.

İrem Derici, daha önce kısa süren evliliği, ardından yaşadığı inişli çıkışlı birliktelikler ve gündeme damga vuran ayrılıklarıyla magazin basınının en gözde isimlerinden biri olmuştu. Açıklamalarıyla duymaya alıştığımız Derici’nin her ilişkisi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Ancak bu kez işler farklı görünüyor: ünlü şarkıcı uzun süredir yanında gördüğümüz Melih Kunukçu ile yaptığı 'gelecek' planlarında önemli bir adım attı biliyorsunuz.

Gündemin en bomba gelişmesi ise geçtiğimiz günlerde yaşandı. İrem Derici, sevgilisi Melih Kunukçu’dan sürpriz bir evlilik teklifi aldı.

Gündemin en bomba gelişmesi ise geçtiğimiz günlerde yaşandı. İrem Derici, sevgilisi Melih Kunukçu’dan sürpriz bir evlilik teklifi aldı.

İkili, ilk kez birkaç ay önce yan yana görüntülendiğinde “yeni bir aşk mı?” soruları sorulmaya başlanmıştı. İrem Derici ise tipik dobra tavrıyla söylentilere başta sessiz kalsa da ve sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla aşk haberlerini doğrulamıştı. Çiftin eğlenceli videoları, tatil kareleri ve Derici’nin espirili açıklamaları ilgi çekerken geçtiğimiz hafta magazin sürpriz evlenme teklifiyle çalkalanmıştı.

İrem Derici, sevgilisi Melih Kunukçu’dan yakın arkadaşları Burak Bulut ve Eda Sakız’ın düğününde sürpriz bir evlilik teklifi aldı. Derici, teklife “Evet” demesinin ardından eleştiriler de beraberinde gelmişti.

Biz de evlenme teklifi anlarına gelen o eleştirilerden bu içeriğimizde bahsetmiştik:

@popbizde'nin haberine göre, Denizli'de konser veren İrem Derici aldığı teklifi paylaşmama nedenini açıklarken, sosyal medyadan gelen eleştirlere de cevap verdi.

@popbizde'nin haberine göre, Denizli'de konser veren İrem Derici aldığı teklifi paylaşmama nedenini açıklarken, sosyal medyadan gelen eleştirlere de cevap verdi.

Şahitlik yaptığı Eda Sakız ve Burak Bulut'un düğününde gelen sürpriz evlenme teklifiyle neye uğradığını şaşıran Derici2nin teklif sırasındaki şoku da ayrı konululmuştu. Bir süre ne diyeceğini bilemeyen isim ardından başkasının düğününde yapılan bu teklif yüzünden 'rol çalıyorsunuz' eleştirilerine maruz kalmıştı.

Derici, Denizli'deki konserinde 'Herkes diyor ki 'neden paylaşmıyorsun, hadi yüzüğü göster' Hayatımda ilk kez çekiniyorum ve utanıyorum. Benim ilk evliliğim değil, ben ilk kez evlilik teklifi aldım.' şeklinde konuştu. 

Düğündeki bu evlenme teklifi planını düğün sahipleri Eda Sakız ve Burak Bulut'un sevgilisi Melih Kunukçu ile yaptığını söyledi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın