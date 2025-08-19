Rol Çaldı Denmişti: İrem Derici Başkasının Düğününde Evlenme Teklifi Almasıyla Gelen Eleştirilere Yanıt Verdi!
Düğünde gelen evlenme teklifi sonrası sosyal medyada “başkasının özel gününde rol çalmak” eleştirilerine maruz kalan İrem Derici, sessizliğini bozdu. Denizli konserinde sahnede konuşan ünlü şarkıcı, teklif sonrası sessizliğe gömülürken hem takipçilerinin “neden paylaşmıyorsun, yüzüğü göstersene” ısrarına hem de yapılan yorumlara yanıt verdi.
Türk pop müziğinin en renkli ve en çok konuşulan isimlerinden biri olan İrem Derici, sadece şarkılarıyla değil, özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.
Gündemin en bomba gelişmesi ise geçtiğimiz günlerde yaşandı. İrem Derici, sevgilisi Melih Kunukçu’dan sürpriz bir evlilik teklifi aldı.
@popbizde'nin haberine göre, Denizli'de konser veren İrem Derici aldığı teklifi paylaşmama nedenini açıklarken, sosyal medyadan gelen eleştirlere de cevap verdi.
