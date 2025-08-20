onedio
Eski Evlerinden Taşınan Manifest Grubunun Saraydan Hallice Devasa Villası X'te Hayranlarını Heyecanlandırdı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
20.08.2025 - 10:47

Türkiye’nin yeni kız grubu Manifest, şarkıları ve sahne performanslarıyla kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Çıkışlarının ardından samimi bir ortamda ,üç odalı bir evde yaşayan grup üyeleri, bugün ise asansörlü, dans stüdyosu ve fizyoterapi odası bulunan devasa bir villaya taşınmaya hazırlanıyor.  Yeni evden paylaşılacak içerikler ise şimdiden merakla bekleniyor!

Müzik sahnesine adım attıkları ilk günden beri dikkatleri üzerine çeken Manifest, kısa sürede büyük bir çıkış yaptı.

'Zamansızdık” adlı şarkılarıyla listelerde hızlı bir yükseliş yakalayan grup, sahne performansları ve şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Özellikle dans koreografileri ve enerjik sahne duruşlarıyla birçok kişinin ilgisini çeken kızlar, sosyal medya sayesinde şöhretlerini kısa zamanda katlayarak Türkiye’nin en çok konuşulan yeni nesil gruplarından biri haline geldi.

Şimdilerde konser maratonuna hız kesmeden devam eden Manifest kızlarının sadece sahneleri değil, yaşam alanları da hayranların ilgisini çekiyor.

Çıkış yaptıkları dönemde kaldıkları ev ise, samimiyetiyle hafızalara kazınmıştı. Altı kişiden oluşan grup 3 odalı bir dairede kalıyordu.

Üç odalı bu evde kızlar ikişerli odalarda kalıyor ve gündelik rutinlerini hayranlarıyla paylaştıkları videolarda gösteriyorlardı. Ortak mutfakta yapılan kahvaltılar, akşam sohbetleri derken ev, bazılarına samimi gelirken, bazılarına ise altı kız için oldukça küçük geliyordu.

Ancak şöhret büyüdükçe, Manifest’in yaşam alanı da bambaşka bir boyuta taşındı.

Kızlar adeta saraydan hallice bir villaya taşınacaklarını sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla duyurdu. Asansörlü bu devasa evde geniş bir dans stüdyosu, büyük bir mutfak, fizyoterapi odası, teras ve bahçe bulunuyor. Dört kızın artık ayrı odalarda kalacağı öğrenilirken villanın en üst katını ise Hilal ve Sueda birlikte kullanacak. 

Oda arkadaşlığı dönemi bir nevi biterken yeni evin devasalığı ise görenlerde bir hayli heyecan yarattı.

Yeni ev tanıtım videosunu da şöyle bırakalım:

Gelkin X kullanıcılarından gelen yorumlara birlikte bakalım:

