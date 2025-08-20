Eski Evlerinden Taşınan Manifest Grubunun Saraydan Hallice Devasa Villası X'te Hayranlarını Heyecanlandırdı!

'Zamansızdık” adlı şarkılarıyla listelerde hızlı bir yükseliş yakalayan grup, sahne performansları ve şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Özellikle dans koreografileri ve enerjik sahne duruşlarıyla birçok kişinin ilgisini çeken kızlar, sosyal medya sayesinde şöhretlerini kısa zamanda katlayarak Türkiye’nin en çok konuşulan yeni nesil gruplarından biri haline geldi.

Şimdilerde konser maratonuna hız kesmeden devam eden Manifest kızlarının sadece sahneleri değil, yaşam alanları da hayranların ilgisini çekiyor.