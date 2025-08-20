Eski Evlerinden Taşınan Manifest Grubunun Saraydan Hallice Devasa Villası X'te Hayranlarını Heyecanlandırdı!
Türkiye’nin yeni kız grubu Manifest, şarkıları ve sahne performanslarıyla kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Çıkışlarının ardından samimi bir ortamda ,üç odalı bir evde yaşayan grup üyeleri, bugün ise asansörlü, dans stüdyosu ve fizyoterapi odası bulunan devasa bir villaya taşınmaya hazırlanıyor. Yeni evden paylaşılacak içerikler ise şimdiden merakla bekleniyor!
Müzik sahnesine adım attıkları ilk günden beri dikkatleri üzerine çeken Manifest, kısa sürede büyük bir çıkış yaptı.
Çıkış yaptıkları dönemde kaldıkları ev ise, samimiyetiyle hafızalara kazınmıştı. Altı kişiden oluşan grup 3 odalı bir dairede kalıyordu.
Ancak şöhret büyüdükçe, Manifest’in yaşam alanı da bambaşka bir boyuta taşındı.
Yeni ev tanıtım videosunu da şöyle bırakalım:
Gelkin X kullanıcılarından gelen yorumlara birlikte bakalım:
