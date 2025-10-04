Kocaeli’de Kimya Fabrikasında Patlama: Ölü ve Yaralılar Var!
Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bulunan GEBKİM (Kimya) İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde bir fabrikada patlama meydana geldi. Özgür Kocaeli’de yer alan habere göre ilk belirlemelere göre 2 işçi hayatını kaybetti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dilovası'nda petrokimya fabrikasında patlama meydana geldi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın