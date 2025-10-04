onedio
Kocaeli’de Kimya Fabrikasında Patlama: Ölü ve Yaralılar Var!

Kocaeli'de Kimya Fabrikasında Patlama: Ölü ve Yaralılar Var!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
04.10.2025 - 12:11

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bulunan GEBKİM (Kimya) İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde bir fabrikada patlama meydana geldi. Özgür Kocaeli’de yer alan habere göre ilk belirlemelere göre 2 işçi hayatını kaybetti. 

Dilovası'nda petrokimya fabrikasında patlama meydana geldi.

Dilovası'nda petrokimya fabrikasında patlama meydana geldi.

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bulunan GEBKİM’de bir fabrikada patlama meydana geldi. Petrokimya fabrikasında meydana gelen patlama işçilerin silolarda çalışma yaptıkları sırada gerçekleşti. Patlamada ilk belirlemelere göre 2 işçi hayatını kaybetti. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

