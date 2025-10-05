onedio
İstanbul’un Düşman İşgalinden Kurtuluşu Kutlanacak: İstanbul’da 6 Ekim Pazartesi Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
05.10.2025 - 13:46

1918 ile 1923 yılları arasında yaklaşık 5 yıl İtilaf Devletleri tarafından işgal edilen İstanbul’un bu yıl düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanacak. İETT’den yapılan açıklamada, 6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu nedeniyle toplu ulaşımın pazartesi günü ücretsiz olacağı açıklandı. Vatandaşlar, kişiselleştirilmiş İstanbulKart ile ücretsiz olarak toplu taşıma araçlarını kullanabilecek.

İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşu bu sene de kent genelinde yapılacak çeşitli törenlerle kutlanacak.

İETT’den yapılan açıklamada 6 Ekim’de toplu taşımının da ücretsiz olacağı duyuruldu. 

6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu nedeniyle toplu ulaşım ücretsiz olacaktır. Kişiselleştirilmiş İstanbulkart’ınız ile 6 Ekim 2025 Pazartesi günü ücretsiz seyahat edebilirsiniz.

6 Ekim’de ücretsiz ulaşım şu hatlarda geçerli olmayacak:

  • Adalar hatları

  • Beyoğlu-Taksim Nostaljik Tramvayı

  • Karaköy-Beyoğlu Tünel hattı

  • SG-1 Sabiha Gökçen Havalimanı – Kadıköy hattı

  • SG-2 Sabiha Gökçen Havalimanı – Taksim hattı

  • 139 Üsküdar – Şile hattı

  • 139A Üsküdar – Şile/Ağva VIP hattı

