İstanbul’un Düşman İşgalinden Kurtuluşu Kutlanacak: İstanbul’da 6 Ekim Pazartesi Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak
1918 ile 1923 yılları arasında yaklaşık 5 yıl İtilaf Devletleri tarafından işgal edilen İstanbul’un bu yıl düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanacak. İETT’den yapılan açıklamada, 6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu nedeniyle toplu ulaşımın pazartesi günü ücretsiz olacağı açıklandı. Vatandaşlar, kişiselleştirilmiş İstanbulKart ile ücretsiz olarak toplu taşıma araçlarını kullanabilecek.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşu bu sene de kent genelinde yapılacak çeşitli törenlerle kutlanacak.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın