Ünlü Spiker Yanıtladı: Maç Spikerleri Aradaki Mesafeye Rağmen Futbolcuları Nasıl Ayırt Ediyor?

05.10.2025 - 22:16

Futbolseverlerin maçları bu kadar büyük bir zevkle izlemesinin sebebi, aslında spikerler olabilir mi? O kadar başarılı maç spikerlerimiz var ki maçları anlatırken izleyenleri de o ortama ışınlıyorlar resmen. Murat Yenersoy da o isimlerden biri. Peki ya spikerler, maç anlatırken futbolcuları nasıl ayırt edebiliyor?

Spiker Murat Yenersoy yıllardır merak edilen o soruyu yanıtladı!

Kaynak: Instagram / muratyenersoy

Buradan izleyebilirsiniz;

"İsimleri üstünde yazıyor" efsanesi gerçek değilmiş.

"İsimleri üstünde yazıyor" efsanesi gerçek değilmiş.

Maç anlatırken hafıza ve görsel farkındalık çok önemliymiş. Maç anlatırken spikerlerin elinde oyuncuların isimlerinin yazılı olduğu bir kadro listesi bulunurmuş. Ayrıca spikerler, akar oyunda kimlerin hangi pozisyonda oynadığını da kafalarına yerleştirirmiş. Yani spikerlere yardımcı olacak herhangi bir ekran, yazı, görsel bulunmuyormuş.

Fakat birbirine benzeyen oyuncular varsa, bir takımı ilk kez sunuyorsanız işte o zaman işiniz zor!

