Ünlü Spiker Yanıtladı: Maç Spikerleri Aradaki Mesafeye Rağmen Futbolcuları Nasıl Ayırt Ediyor?

Futbolseverlerin maçları bu kadar büyük bir zevkle izlemesinin sebebi, aslında spikerler olabilir mi? O kadar başarılı maç spikerlerimiz var ki maçları anlatırken izleyenleri de o ortama ışınlıyorlar resmen. Murat Yenersoy da o isimlerden biri. Peki ya spikerler, maç anlatırken futbolcuları nasıl ayırt edebiliyor?
Spiker Murat Yenersoy yıllardır merak edilen o soruyu yanıtladı!
Kaynak: Instagram / muratyenersoy
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"İsimleri üstünde yazıyor" efsanesi gerçek değilmiş.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın