Market Çalışanı Bir Genç, En Sevdiği Müşterisinin Eşini Kaybettiğini Öğrendiği Anları Paylaştı

Market Çalışanı Bir Genç, En Sevdiği Müşterisinin Eşini Kaybettiğini Öğrendiği Anları Paylaştı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
05.10.2025 - 14:59

Bir market çalışanı, en sevdiği müşterisine selam vereceği sırada onun büyük bir acısı olduğunu öğrendi. Paylaştığı görüntülerde, gülerek selam verdiği müşterisi kendisine sarılmak üzere yaklaştı. Çalışan o sırada, müşterisinin eşinin hayatını kaybettiğini öğrendi. O anlar kamera kayıtlarına yansıdı.

Buradan izleyebilirsiniz:

Bir market çalışanı, güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan görüntüleri paylaştı:

Bir market çalışanı, güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan görüntüleri paylaştı:

Görüntülerde çalışan, çok sevdiği bir müşterisine selam vermek üzere yaklaştığı anları paylaştı. O anlarda müşterisi ona aynı güler yüzle karşılık vermedi ve sarılmak üzere çalışana yaklaştı. Çalışan, müşterisinin eşinin hayatını kaybettiğini böyle öğrendi.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
