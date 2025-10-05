onedio
Bulgaristan'daki Yetenek Yarışmasında Arino Shiloh İsimli Yarışmacının Pandomim Performansı Beğeni Topladı

Bulgaristan'daki Yetenek Yarışmasında Arino Shiloh İsimli Yarışmacının Pandomim Performansı Beğeni Topladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
05.10.2025 - 12:53 Son Güncelleme: 05.10.2025 - 12:54

Yetenek yarışması tüm dünyada oldukça popüler bildiğiniz üzere. Ülkemizde de bir döneme damgasını vuran Yetenek Sizsiniz, geçtiğimiz aylarda yeniden ekranlara dönmüştü. Jüri koltuğunda ise İlker Ayrıl, Hande Yener, Eda Ece ve Şevval Sam oturmuştu. Yetenek yarışmalarına damga vurarak tüm hayatı değişen ya da pek çok kişiye ilham veren yarışmacılar oluyor. Bulgaristan'da bir yarışmacı yaptığı gösteri ile tüm dünyada gündem oldu. Arino Shiloh isimli yarışmacının pandomim gösterisi hem jüriyi hem izleyenleri kendine hayran bıraktı.

Buradan izleyebilirsiniz;

Jürinin gözleri doldu.

Jürinin gözleri doldu.

Pandomim gösterileri, hiç söz olmadan taşıdıkları derin anlamlarla seyirciyi zaten büyülüyor. Yarışmacınının gösterisi de pek çok kişinin kalbine dokundu. Gösterinin sözleri olmadığından herkes gösteriden kendince bir anlam çıkardı.

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
