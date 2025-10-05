Bulgaristan'daki Yetenek Yarışmasında Arino Shiloh İsimli Yarışmacının Pandomim Performansı Beğeni Topladı

Yetenek yarışması tüm dünyada oldukça popüler bildiğiniz üzere. Ülkemizde de bir döneme damgasını vuran Yetenek Sizsiniz, geçtiğimiz aylarda yeniden ekranlara dönmüştü. Jüri koltuğunda ise İlker Ayrıl, Hande Yener, Eda Ece ve Şevval Sam oturmuştu. Yetenek yarışmalarına damga vurarak tüm hayatı değişen ya da pek çok kişiye ilham veren yarışmacılar oluyor. Bulgaristan'da bir yarışmacı yaptığı gösteri ile tüm dünyada gündem oldu. Arino Shiloh isimli yarışmacının pandomim gösterisi hem jüriyi hem izleyenleri kendine hayran bıraktı.