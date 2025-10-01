E Bu da Aynı? Sosyal Medyada Paylaşılan Geleneksel Bir Yunan Düğünü Ülkemizdeki Düğünlere Benzetildi

Türkiye ile Yunanistan, tarih boyunca süregelen yakınlıkları nedeniyle pek çok kültürel benzerlik taşıyor bildiğiniz üzere. Her iki toplumda da aile bağları güçlüdür, misafirperverlik önemli bir değer olarak öne çıkar. En bilineni de yemek kültürlerinin birbirine oldukça yakın olması. Pek çok yemeğin isimleri de neredeyse aynı ve bu durum yıllardır bitmeyen tartışmalara sebep oluyor. İki ülkenin müzik ve dans geleneklerinde de benzer ritim ve enstrümanlar görülüyor.
Sosyal medyada geleneksel bir Yunan düğününün başlama anları paylaşıldı. Görüntüler tamamen Türkiye'deki düğünlere benzetildi.
Bizim düğünlerin aynısı.
