E Bu da Aynı? Sosyal Medyada Paylaşılan Geleneksel Bir Yunan Düğünü Ülkemizdeki Düğünlere Benzetildi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
01.10.2025 - 11:47

Türkiye ile Yunanistan, tarih boyunca süregelen yakınlıkları nedeniyle pek çok kültürel benzerlik taşıyor bildiğiniz üzere. Her iki toplumda da aile bağları güçlüdür, misafirperverlik önemli bir değer olarak öne çıkar. En bilineni de yemek kültürlerinin birbirine oldukça yakın olması. Pek çok yemeğin isimleri de neredeyse aynı ve bu durum yıllardır bitmeyen tartışmalara sebep oluyor. İki ülkenin müzik ve dans geleneklerinde de benzer ritim ve enstrümanlar görülüyor. 

Sosyal medyada geleneksel bir Yunan düğününün başlama anları paylaşıldı. Görüntüler tamamen Türkiye'deki düğünlere benzetildi.

Burdan izleyebilirsiniz;

Bizim düğünlerin aynısı.

Videoda, Yunanistan'da da damat ve ailesinin müzik eşliğinde gelinin kapısına geldiği görüldü. Müzikle birlikte evden çıkan gelin bir süre sokakta geleneksel danslarını sergiledi. Sizce ülkemizdeki düğünlere benziyor mu? Yorumlarda buluşalım.

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
